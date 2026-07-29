Liga Narodów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Wyniki i skróty meczów
Osiem reprezentacji, a wśród nich Polska, rywalizuje w turnieju finałowym Ligi Narodów siatkarzy rozgrywanym w Ningbo. Kto wygrał mecze Final Eight VNL 2026? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów siatkarskiej Ligi Narodów.
Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina oraz Chiny w roli gospodarza - to drużyny, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy 2026. Impreza jest rozgrywana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo.
Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online
Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Od 2019 roku reprezentacja Polski w każdej z kolejnych edycji zdobywała medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025).
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026 - wyniki meczów:
2026-07-29: Słowenia – Turcja 3:0 (25:21, 35:33, 39:37)
2026-07-29: Japonia – Chiny (środa, godz. 13:15; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
Przejdź na Polsatsport.pl