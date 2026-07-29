Czas na kolejne starcie reprezentacji Polski w Lidze Narodów siatkarzy! Tym razem Biało-Czerwoni zagrają w turnieju finałowym i na start zmierzą się z kadrą Ukrainy. Jak prezentuje się forma obu zespołów przed decydującymi zawodami w chińskim Ningbo.

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Polacy zaprezentowali wysoką formę podczas fazy zasadniczej Ligi Narodów wygrywając większość spotkań. Biało-Czerwoni ulegli jedynie Japończykom i Słoweńcom na początku rozgrywek po emocjonujących tie-breakach.

Ukraina z kolei jest „czarnym koniem” tegorocznej Ligi Narodów i pokonywała już faworytów takich jak Włosi czy Brazylijczycy. Prowadzona przez Raula Lozano drużyna debiutuje tym samym w turnieju finałowym Ligi Narodów i z pewnością będzie chciała zagościć w nim na dłużej. Czy to uda im się w starciu z reprezentacją Polski? Przekonamy się już w czwartek.

Poza Polakami i Ukraińcami do turnieju finałowego zakwalifikowali się również Włosi, Amerykanie, Japończycy, Chińczycy, Turcy i Słoweńcy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina od godz. 13:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport