Przed nami kolejne niezwykle ciekawe spotkanie w siatkarskiej Lidze Narodów! Tym razem na boisko w chińskim Ningbo wyjdą zawodnicy reprezentacji Włoch i USA. To oznacza, że już w ćwierćfinale Ligi Narodów czeka nas prawdziwy hit.

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Włosi mają przed sobą spore oczekiwania, a jako aktualni mistrzowie świata podopieczni Ferdinando De Giorgiego będą musieli im sprostać, choć ich wyniki w poprzedniej fazie Ligi Narodów pozostawiały czasem wiele do życzenia. Tak było w meczach z Ukrainą i Bułgarią, gdy drużyna z Półwyspu Apenińskiego musiała uznać wyższość rywali. Tym razem na spadek formy miejsca już nie ma.

Amerykanie z kolei przeplatali dobre występy ze słabszą formą i w słabym stylu zakończyli ostatni turniej przed awansem do fazy finałowej. Drużyna USA pokonała Chiny i Brazylię bez straty seta, ale w dwóch ostatnich meczach przegrała z Bułgarią 1:3 i Polską 0:3. Ich dyspozycja pozostaje zatem sporą niewiadomą.

Zwycięzca meczu Włochy - USA zmierzy się w półfinale z lepszym starcia pary Japonia - Chiny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - USA od godz. 9:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport