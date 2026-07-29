Liga Narodów: Włochy - USA. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Włochy - USA?

Siatkówka

Włochy - USA to trzeci ćwierćfinał Ligi Narodów. Kto wygrał mecz Włochy - USA? Jaki był wynik Włochy - USA w Lidze Narodów?

Siatkarze reprezentacji Włoch w niebieskich strojach rozmawiają między sobą na boisku.
fot. Volleyball World
Siatkarze reprezentacji Włoch

Obie reprezentacje to potęgi ostatnich wielu lat w światowej siatkówce. Italia zajęła czwarte miejsce w fazie interkontynentalnej. Spośród 12. spotkań wygrała osiem i przegrała cztery.

 

Takim samym bilansem mogą poszczycić się Amerykanie. Co ciekawe, obie reprezentacje jeszcze nigdy nie wygrały Ligi Narodów. Najlepszy wynik zarówno USA, jak i Włochów to drugie miejsce.

 

W tym roku doszło do jednego spotkania tych drużyn. Włosi wygrali 3:2.

Liga Narodów: Włochy - USA. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Włochy - USA?

O tym, kto wygrał mecz Włochy - USA, przekonamy się w czwartek 30 lipca. Wtedy wynik meczu Włochy - USA pojawi się w tekście.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ceremonia medalowa po finale Ligi Narodów kobiet 2026
Zobacz także

Wygrały drugi raz w historii! Poznaliśmy najlepszą drużynę Ligi Narodów siatkarek

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 