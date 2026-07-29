Polska tenisistka zaczęła turniej od pierwszej rundy. Los skojarzył ją z inną Amerykanką Ann Li. Choć Fręch nie była faworytką, to potrafiła sprawić niespodziankę. Wygrała 6:4, 6:3 i zameldowała się na kolejnym etapie turnieju.



W drugiej rundzie czeka na nią turniejowa "1", czyli Jessica Pegula. Amerykanka miała "wolny los" właśnie ze względu na rozstawienie. To będzie więc jej pierwsze spotkanie w stolicy Stanów Zjednoczonych.



Będzie to czwarte spotkanie Fręch z Pegulą. Amerykanka wygrała wszystkie poprzednie, nie tracąc nawet seta.

Magdalena Fręch - Jessica Pegula. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Fręch - Pegula? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze daty, ale Fręch i Pegula prawdopodobnie wejdą na kort w czwartek 30 lipca. Godzina meczu Fręch nie jest jeszcze znana.

Polsat Sport