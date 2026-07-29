Majchrzak zagra z faworytem. Szokujące wieści przed meczem

Problemy zdrowotne nie opuszczają w tym sezonie Taylora Fritza. Amerykanin przez kontuzję kolana opuścił cały okres gry na kortach ziemnych.

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Fritz wrócił do gry na trawie i z dobrej strony pokazał się na Wimbledonie, docierając do ćwierćfinału. Porażka z Niemcem Alexandrem Zverevem była jednak bolesna.

- Ten mecz na Wimbledonie bardzo mnie zabolał. Nadal pracuję nad powrotem do pełni sił, ale jednocześnie muszę grać w tenisa - wyznał na konferencji.

Obecnie Fritz rywalizuje w turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Rozstawiony z "3" zawodnik pokonał w pierwszej rundzie Belga Zizou Bergsa, natomiast w drugiej zmierzy się z Kamilem Majchrzakiem.

Amerykanin przyznał jednak, że nadal doskwierają mu kłopoty ze zdrowiem.

- Mam nadzieję, że to tylko przejściowy problem i że uda mi się lepiej nad nim zapanować, a ból całkowicie ustąpi. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy z kolanem, mój sezon nie jest zły. Teraz chcę po prostu być w pełni gotowy do gry przez resztę roku, zwłaszcza że opuściłem całą część sezonu na kortach ziemnych - stwierdził.

Majchrzak i Fritz wyjdą na kort w środę około godziny 20:30. Będzie to ich drugi bezpośredni pojedynek. W 2022 podczas Indian Wells górą w dwóch setach był Amerykanin.

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Taylor Fritz w środę w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz online na Polsat Box Go. Spotkanie rozpocznie się jako trzecie od godziny 17:00 (ok. 20:30).

Polsat Sport