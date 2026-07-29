Nie żyje 171-krotny reprezentant Polski. To legenda Lecha Poznań

Mierzący 208 cm Jechorek był wychowankiem Lecha, z którym osiągnął najwięcej sukcesów. Czterokrotnie zdobył mistrzostwo Polski (1983-84, 1989-90), a raz krajowy puchar (1984). Łącznie miał na koncie 10 medali, w tym dwa wywalczone ze Śląskiem Wrocław. W 1989 roku z „Kolejorzem” awansował do czołowej ósemki Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (odpowiednik dzisiejszej Euroligi).

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W sezonie 1989/90 został wybrany najlepszym zawodnikiem ekstraklasy, a do najlepszej piątki rozgrywek był nominowany trzykrotnie (1983, 1989-90).

Na zakończenie kariery grał w innych poznańskich drużynach - 10,5 Basket Club, Black Jack i Alpen Gold. Był także pierwszym polskim koszykarzem, któremu na początku lat 90. udało się wyjechać i grać we francuskiej ekstraklasie w barwach Roanne.

Pięciokrotnie wystąpił w mistrzostwach Europy (1981 – 7. miejsce, 1983 - 9., 1985 – 11., 1987 – 7., 1991 – 7.). W reprezentacji Polski rozegrał 171 meczów i zdobył 1550 punktów.

BS, PAP