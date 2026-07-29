Nie żyje były piłkarz Realu Madryt. Klub wydał komunikat
Tragiczna informacja nadeszła z Hiszpanii. Zmarł były zawodnik Realu Madryt Castilla, Borja Ferrer. Mężczyzna miał 44 lata.
- Borja Ferrer, były piłkarz Realu Madryt Castilla, zmarł w wieku 44 lat
- Real Madryt przekazał kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego
- Ferrer rozpoczynał karierę w Xerez CD
- W latach 2003-2005 grał w Realu Madryt Castilla
- Później reprezentował barwy Ponferradiny i Rayo Vallecano
- Piłkarz od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą
Ferrer przygodę z piłką nożną zaczynał w Xerez CD. W Realu Madryt Castilla występował w latach 2003-2005. W pierwszym zespole "Królewskich" nigdy nie zadebiutował. Później grał jeszcze w Ponferradinie oraz Rayo Vallecano.
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O śmierci byłego zawodnika poinformowano w mediach społecznościowych Realu Madryt.
"Klub Real Madrid C. F., jego prezes oraz zarząd wyrażają głęboki smutek z powodu śmierci Borji Ferrera, piłkarza drużyny Real Madrid Castilla w sezonie 2002–2003. Klub pragnie złożyć kondolencje i wyrazić swoje współczucie wszystkim członkom rodziny, kolegom z drużyny oraz bliskim zmarłego. Borja Ferrer zmarł w wieku 44 lat. Niech spoczywa w pokoju" - napisano w komunikacie.
Ferrer od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. W 2024 roku przeszedł operację głowy.Przejdź na Polsatsport.pl