Nowe informacje ws. Pietuszewskiego! Wreszcie

Oskar Pietuszewski boryka się w ostatnim czasie z urazem mięśniowym prawego uda. Z tego powodu nie zagrał w sobotnim sparingu z Aston Villą (2:1). Portugalski dziennik "A Bola" poinformował we wtorek, że reprezentant Polski zrezygnował z dwóch dni wolnego, by jak najszybciej wrócić do gry.

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Nowe wieści przekazał "Record". "Dobre i złe wiadomości dla Francesco Fariolego po powrocie FC Porto do treningów" - czytamy.

Dziennikarze podali, że Diogo Costa wrócił do zajęć i będzie gotowy na mecz z Torreense. Szkoleniowiec poczuł zapewne ulgę, zwłaszcza że w sparingu z Aston Villą urazu doznał Claudio Ramos, który zastępował pierwszego bramkarza.

"Warto odnotować postęp w rehabilitacji Oskara Pietuszewskiego" - napisano z kolei o polskim pomocniku. Były piłkarz Jagiellonii Białystok miał pojawić się na boisku, choć trenował jedynie indywidualnie.

Nieco inaczej sytuację przedstawiła "A Bola".

"Trenujący w ostatnim czasie w ograniczonym zakresie Martim Fernandes, Vasco Sousa, Andre Miranda, Oskar Pietuszewski i Samu nadal pracują na zmniejszonych obrotach" - przekazano.

Kolejny trening FC Porto odbędzie się w czwartek rano. Zapewne dowiemy się nowych informacji na temat stanu zdrowia Polaka.

HP, Polsat Sport