Oficjalnie! Transfer wewnątrz Tauron Ligi stał się faktem

Czerwiński pierwsze kroki stawiał w Womix NTS Trójka Nakło. Później grał jeszcze w SMS-ie Spała, młodzieżowym Treflu Gdańsk, Indykpolu AZS-ie Olsztyn, KKS Mickiewiczu Kluczbork, ponownie w Treflu i - w ostatnim sezonie - w Aluron CMC Warcie Zawiercie.

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Rok spędzony w ekipie Jurajskich Rycerzy przyjmujący może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Sezon zakończył bowiem zdobyciem mistrzostwa Polski.

Teraz jednak przyszedł czas na zmiany. 25-latek został ogłoszony nowym zawodnikiem Cuprum Stilon Gorzów.

"Dziś możemy już oficjalnie powiedzieć. Do zespołu Cuprum Stilon Gorzów dołącza Jakub Czerwiński! Ubiegły sezon przyniósł Kubie nie tylko złoty medal Plus Ligi (obecnie Tauron Ligi). Razem z Aluronem CMC Wartą Zawiercie dotarł również do finału Ligi Mistrzów oraz wywalczył brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata. Na swoim koncie ma także brązowy medal mistrzostw świata U21 wywalczony z reprezentacją Polski w 2021 roku. Witamy na Gorzowie, Kuba!" - napisano w komunikacie drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego.

Prawdopodobny skład Cuprum Stilon Gorzów na kolejny sezon można znaleźć w poniższej galerii.

Tak ma wyglądać skład Cuprum Stilonu Gorzów w sezonie 2026/2027 Zobacz galerię

Rozgrywki Tauron Ligi rozpoczną się w połowie października.

KP, Polsat Sport