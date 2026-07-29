Polska - Ukraina. Wynik meczu. Kto wygrał Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarzy?

Siatkówka

Polska - Ukraina to czwarty ćwierćfinał Ligi Narodów siatkarzy. Kto wygrał mecz Polska - Ukraina? Jaki był wynik Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarzy?

Polscy siatkarze w białych strojach z czerwonymi elementami świętują lub analizują grę.
fot. Volleyball World
Wynik meczu Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarzy

Polscy siatkarze powalczą o trzeci triumf w Lidze Narodów. Wcześniej wygrywali w 2023 roku (3:1 z USA) oraz w 2025 roku (3:0 z Włochami). 

 

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W fazie interkontynentalnej podopieczni Nikoli Grbicia zajęli drugie miejsce (10 wygranych i dwie porażki), ustępując tylko świetnie dysponowanym Japończykom.

 

Dla Ukraińców to już jest najlepszy wynik w historii ich występów w Lidze Narodów. Na siódme miejsce, które zajęli w fazie zasadniczej, przełożyło się siedem zwycięstw oraz pięć porażek.

 

Polska i Ukraina grały ze sobą dwukrotnie w 2026 roku - raz towarzysko, raz w ramach Ligi Narodów. W obu przypadkach górą byli Biało-Czerwoni.

Polska - Ukraina. Wynik meczu. Kto wygrał w Lidze Narodów siatkarzy?

Jaki był wynik meczu Polska - Ukraina? O tym przekonamy się w środę 29 lipca. Wtedy informacja, kto wygrał Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarzy, pojawi się w tekście.

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LN siatkarzy: Polska - Ukraina. Kto w półfinale?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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