Rekord za rekordem na Wimbledonie! Organizatorzy nie pozostawili złudzeń

W ciągu dwóch tygodni przez bramki przewinęło się łącznie 550 151 kibiców, nieznacznie więcej niż w 2025 roku. Trzykrotnie padł dzienny rekord frekwencji imprezy w Londynie. Organizatorzy przypisali te rekordowe wyniki dobrej pogodzie - pierwszy raz od 2019 roku nie padał deszcz. Ponadto Brytyjczyk Arthur Fery niespodziewanie awansował do półfinału. Te czynniki pomogły zrekompensować potencjalne spadki oglądalności Wimbledonu, spowodowane piłkarskim mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku.

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Komercyjny sukces turnieju był widoczny też w wynikach sprzedaży detalicznej. W ciągu dwóch tygodni sprzedano rekordową liczbą 117 995 czapek. Liczba obserwujących oficjalne profile Wimbledonu w mediach społecznościowych wzrosła o 11 procent na wszystkich platformach.

Telewizja ESPN donosi, że tegoroczny Wimbledon zajmuje drugie miejsce w historii pod względem oglądalności.

KP, PAP