Remis nie wystarczył. Liga Mistrzów nie dla Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w ubiegłym tygodniu zaprezentował się bardzo dobrze. Choć przegrał, stracił tylko jednego gola. W 37. minucie kapitalnie z rzutu wolnego uderzył Talisca i nie dał szans bramkarzowi. Piłkarze Michala Gasparika wierzyli jednak, że uda się odrobić straty w rewanżu.

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Oba zespoły rozpoczęły mecz w najmocniejszych składach, choć na ławce usiedli Maksym Chłań w zespole gospodarzy oraz Mason Greenwood w Fenerbahce.

W 12. minucie goście objęli prowadzenie. Lukas Sadilek nieprzemyślanie sfaulował Milana Skriniara w polu karnym, a sędzia po konsultacji z systemem VAR podyktował "jedenastkę". Czech został ukarany żółtą kartką. Do piłki podszedł Talisca i pewnie pokonał bramkarza.

Mecz został potem przerwany z powodu odpalenia środków pirotechnicznych na trybunach.

Arbiter doliczył do pierwszej połowy aż dziesięć minut. I był to zdecydowanie najciekawszy fragment meczu. Najpierw świetnie zza pola karnego uderzył Prekop, ale udaną interwencją popisał się Gunok. Po chwili huknął Sadilek, ale znów piłkę odbił turecki bramkarz.

Górnik, będąc pod polem karnym, popełnił błąd. Źle zagrał Ismaheel i rywale wyprowadzili kontratak. Sam na sam z Philippem Schulze wyszedł Kerem Akturkoglu, ale zwlekał zbyt długo. Heroiczny powrót zaliczył Josema i w ostatniej chwili wybił futbolówkę.

Kiedy wydawało się, że wynik nie ulegnie zmianie do przerwy, w 10. minucie doliczonego czasu gry piłkę wrzucił Erik Janza. Trafiła ona do Yvana Ikia Dimiego, który kopnął prosto w Erika Prekopa. Czech nieco się zaplątał, ale wyszło znakomicie, ponieważ do futbolówki dobiegł niepilnowany Michal Sacek i zdobył bramkę.

Na początku drugiej odsłony nie działo się zbyt wiele, mimo że w przerwie trener Fenerbahce dokonał dwóch zmian. Na boisku pojawili się Ismail Yuksek oraz Mason Greenwood.

W 64. minucie Sondre Liseth zgrał piłkę do wprowadzonego chwilę wcześniej Maksyma Chłania. Ukrainiec doskonale uderzył zza pola karnego, ale znów piłkę odbił Gunok. Następnie spróbował Kacper Urbański, ale jego strzał został zablokowany.

Po dwójkowej akcji sam na sam z Schulze wyszedł Yuksek, natomiast bramkarz Górnika uratował zespół przed utratą gola.

Gospodarze próbowali, szukali sposobu na to, by znaleźć się w polu karnym. Fenerbahce było jednak dobrze zorganizowane w obronie i pilnowało wyniku.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Choć piłkarze Michala Gasparika postawili opór, nie udało im się awansować do III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Teraz czeka ich dwumecz ze zwycięzcą rywalizacji między Twente a Ferencvarosi TC w el. Ligi Europy.

Górnik Zabrze - Fenerbahce 1:1 (1:1)

Bramki: Sacek (45+10') - Talisca (12' k.)

Pierwszy mecz: 0:1. Awans: Fenerbahce

Górnik Zabrze: Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janza - Sadilek (82' Durdov), Dietz, K. Urbański - Ikia Dimi (73' Peter Federico), Prekop (63' Liseth), Ismaheel

Fenerbahce: Gunok - Semedo (87' Muldur), Skriniar, Ake, Oosterwolde - Fred, Guendouzi, Asencio (46' Yuksek) - Akturkoglu (70' Musaba), Talisca (80' Aydin), Kahveci (46' Greenwood)

Żółte kartki: Sadilek, Janza, Janicki - Oosterwolde, Semedo, Greenwood, Fred

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