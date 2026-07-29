Świetny początek! Reprezentacja Polski wygrała pierwszy mecz na ME

Piłka ręczna

Reprezentacja Polski do lat 18 udanie rozpoczęła zmagania w mistrzostwach Europy. W pierwszym spotkaniu pokonała Norwegię 32:26.

Mężczyzna w czarnej bluzie sportowej zamyślony podczas meczu.
fot. Cyfrasport

Podopieczni Wojciecha Jedziniaka prowadzili już do przerwy (15:12). W drugiej połowie jeszcze poprawili wynik, ostatecznie wygrywając 32:26.

 

Do zwycięstwa Biało-Czerwonych poprowadzili Mateusz Tkaczyk (syn byłego reprezentanta Grzegorza) oraz Jakub Moryto (brak aktualnego reprezentanta Arkadiusza).

 

To dziewiąty występ Polaków na ME w tej kategorii wiekowej. Najlepszym rezultatem pozostaje czwarte miejsce w 2008 roku.

 

Polacy zmierzą się jeszcze ze Słowacją oraz Danią. Awans z grupy wywalczą dwie najlepsze ekipy.

 

Polska – Norwegia 32:26 (15:12)

 

Polska: Taiwo, Drzewiński – Kruszelnicki 2, Skiba 4, Tkaczyk 6, Moryto 5, Wiśniewski 3, Steczek, Foltyn 1, Cieśla 1, Pruszkowski, Arciszewski 1, Adamczyk 2, Lendzion 2, Sobczyk 3, Ciszewski 2.

Polsat Sport, ZPRP
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Stankiewicz: Zwycięstwo u siebie cieszy podwójnie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 