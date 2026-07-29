Świetny początek! Reprezentacja Polski wygrała pierwszy mecz na ME

Podopieczni Wojciecha Jedziniaka prowadzili już do przerwy (15:12). W drugiej połowie jeszcze poprawili wynik, ostatecznie wygrywając 32:26.

Do zwycięstwa Biało-Czerwonych poprowadzili Mateusz Tkaczyk (syn byłego reprezentanta Grzegorza) oraz Jakub Moryto (brak aktualnego reprezentanta Arkadiusza).

To dziewiąty występ Polaków na ME w tej kategorii wiekowej. Najlepszym rezultatem pozostaje czwarte miejsce w 2008 roku.

Polacy zmierzą się jeszcze ze Słowacją oraz Danią. Awans z grupy wywalczą dwie najlepsze ekipy.

Polska – Norwegia 32:26 (15:12)

Polska: Taiwo, Drzewiński – Kruszelnicki 2, Skiba 4, Tkaczyk 6, Moryto 5, Wiśniewski 3, Steczek, Foltyn 1, Cieśla 1, Pruszkowski, Arciszewski 1, Adamczyk 2, Lendzion 2, Sobczyk 3, Ciszewski 2.

Polsat Sport, ZPRP