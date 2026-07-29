Syn legendy siatkówki zagra w Norwidzie Częstochowa! Jest oficjalna informacja

Grzyb pierwsze siatkarskie kroki stawiał w młodzieżowym zespole Trefla Gdańsk. W 2024 roku przeniósł się do VK Ostrava, której barw bronił przez dwa sezony. Teraz przyszedł czas na powrót i grę w Tauron Lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Lotto Chemik Police skompletował skład na nowy sezon

O transferze 21-latka poinformowano w mediach społecznościowych Norwida Częstochowa.

"Michał Grzyb dołącza do Norwida Częstochowa! 21-letni przyjmujący po dwóch sezonach spędzonych w czeskiej ekstraklasie wraca do Polski i będzie reprezentował błękitno-granatowe barwy" - napisano na Facebooku.

- TAURON Liga od lat jest jedną z najlepszych lig na świecie. Możliwość gry na tym poziomie to dla mnie ogromna szansa i kolejny ważny krok w moim rozwoju - powiedział Michał Grzyb, cytowany na stronie klubu.

Michał Grzyb jest synem Wojciecha, mistrza świata juniorów z 1997 roku oraz wicemistrza świata z 2006 roku. Grzyb senior ma w dorobku także dwa mistrzostwa Polski, tyle samo krajowych Pucharów oraz Superpucharów.

Rozgrywki Tauron Ligi rozpoczną się w połowie października.

Jaki ojciec, taki syn! Słynne siatkarskie rodziny Zobacz galerię

KP, Polsat Sport