Syn legendy siatkówki zagra w Norwidzie Częstochowa! Jest oficjalna informacja
To już oficjalne. Michał Grzyb został zawodnikiem Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. 21-letni przyjmujący, który jest synem wicemistrza świata z 2006 roku, Wojciecha, związał się z klubem rocznym kontraktem.
Grzyb pierwsze siatkarskie kroki stawiał w młodzieżowym zespole Trefla Gdańsk. W 2024 roku przeniósł się do VK Ostrava, której barw bronił przez dwa sezony. Teraz przyszedł czas na powrót i grę w Tauron Lidze.
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O transferze 21-latka poinformowano w mediach społecznościowych Norwida Częstochowa.
"Michał Grzyb dołącza do Norwida Częstochowa! 21-letni przyjmujący po dwóch sezonach spędzonych w czeskiej ekstraklasie wraca do Polski i będzie reprezentował błękitno-granatowe barwy" - napisano na Facebooku.
- TAURON Liga od lat jest jedną z najlepszych lig na świecie. Możliwość gry na tym poziomie to dla mnie ogromna szansa i kolejny ważny krok w moim rozwoju - powiedział Michał Grzyb, cytowany na stronie klubu.
Michał Grzyb jest synem Wojciecha, mistrza świata juniorów z 1997 roku oraz wicemistrza świata z 2006 roku. Grzyb senior ma w dorobku także dwa mistrzostwa Polski, tyle samo krajowych Pucharów oraz Superpucharów.
Rozgrywki Tauron Ligi rozpoczną się w połowie października.
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