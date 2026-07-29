Tak duńskie media skomentowały mecz Lech - Aarhus. "Wydarzył się cud"

„W Poznaniu wydarzył się cud”, „niewiarygodne zakończenie z góry straconej sprawy” i „totalny psychologiczny dramat dla kibiców obu krajów” - brzmiały pierwsze komentarze duńskich mediów.

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Agencja prasowa Ritzau stwierdziła, że – wbrew wszelkim przewidywaniom - AGF doprowadził w Polsce do istnego cudu:

„Stało się coś nieprzewidywalnego i trudnego do spokojnej oceny ekspertów. Po przegranej u siebie aż 1:4, co oznaczało brutalny exit z Ligi Mistrzów, AGF doprowadził jednak do wyrównania, dogrywki i w końcu dramatycznej serii rzutów karnych, którą wygrał. To był wielki come-back, rzadko spotykany w rozgrywkach na tym poziomie”.

Dziennik ”BT” ocenił że „chłopcy z AGF zrobili coś naprawdę niemożliwego, odwracając porażkę na swojej ziemi na triumf na wyjeździe”.

„To jest wręcz niezrozumiałe dla nas i musiało także być dla duńskiego trenera polskiego klubu Nielsa Frederiksena, który musiał z bliska oglądać swoją rozpadającą się drużynę. Byliśmy świadkami niesłychanych i niewiarygodnych scen na wielkim polskim stadionie w wykonaniu mistrza Danii” - dodał.

Kanał telewizji publicznej DR skomentował, że „AGF pokazał wręcz bajeczny powrót do gry po ciężkiej porażce w pierwszym meczu i przeszedł do historii duńskiego futbolu”, a stacja TV2, że „AGF wykonując wręcz niemożliwe zadanie po cudzie w Polsce gra dalej w lidze marzeń”.

Portal „Tipsbladet” dodał, że trudno ocenić, który piłkarz AGF był najlepszy, ponieważ wszyscy grali jak monolit i kolektyw, pokazując wyraźną zmianę pokoleniową z wieloma młodymi zawodnikami, co pokazuje siłę zespołu na przyszłość.

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BS, PAP