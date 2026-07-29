Tak Górnik może zdobyć turecką twierdzę! "Trzeba narobić im więcej stresu"

Wielu ekspertów uważa, że Górnik ma tylko iluzoryczne szanse na przejście Fenerbahce. Oczywiście, Turcy są faworytami, mają bardziej znanych, wyżej cenionych piłkarzy. Ale druga strona medalu jest taka, że podopieczni Ismaila Kartala nie zdążyli się jeszcze zgrać, nie stanowią legendarnego już monolitu.

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Weźmy Nathana Ake. Reprezentant Oranje dołączył do nich dopiero 4 lipca. Poza tym fakt, że Manchester City zamienia na ligę turecką dowodzi, że szczyt kariery ma już za sobą. Jeszcze mniejszy staż w ekipie ma Mason Greenwood, który w Stambule pojawił się dwa tygodnie temu. Gdyby obie ekipy spotkały się w połowie września albo w październiku, faktycznie szanse Zabrzan byłyby mizerne. Ale teraz podopieczni Michala Gasparika mogą wykorzystać fakt, że w ekipa rywala przypomina plac budowy, która efektownie wygląda na razie na desce kreślarskiej.



- Zawodnicy Fenerbahce grali w najlepszych ligach świata, nikomu nie trzeba ich przedstawiać. Musimy narobić im więcej stresu przed ich bramką. Już pierwsze 25 minut pierwszego meczu pokazały, że oni mają problemy w niskim bloku obronnym - podkreśla kapitan Górnika Erik Janża.

- Musimy to wykorzystać i znaleźć sytuacje dwóch na jednego albo zagrozić po wrzutkach w pole karne. Piłka może się wówczas odbić rykoszetem, zmusić rywali do błędu. Zobaczymy – dodał.

Janża podkreślił, że Górnicy są świadomi, że rewanż będzie ciężki i to Fenerbahce częściej będzie przy piłce.

- Ale mamy swój plan, żeby dobrze bronić i pokazać więcej niż w pierwszym meczu z przodu, bo wiemy, że jesteśmy o jedną bramkę z tyłu. Jeśli uda się odrobić stratę, to wszystko będzie możliwe - powiedział Janża.



Każdy ma świadomość tego, że wartości rynkowe piłkarzy obu ekip przemawiają zdecydowanie za Fenerbahce (330 mln euro do 24 mln euro).

- Teoria, papier, takie wyceny piłkarzy nie grają. Oni mają dużo jakości, ale na mundialu widzieliśmy np. Republikę Zielonego Przylądka, która dzięki dobrej organizacji kontratakami narobiła sporo problemów Hiszpanii i Argentynie. Piłka bardzo się zmieniło przez ostatnich 15 lat. Dziś każdy jest dobrze przygotowany fizycznie i taktycznie - zauważył Erik.

Ku pokrzepieniu serc kapitan Górnika przypomniał także przygody Słowenii z nim w składzie podczas ME 2024 r.

- Graliśmy przeciw Anglii, Danii, Serbii i Portugalii. Żadnego z tych meczów nie przegraliśmy (Słowenia odpadła z Portugalią dopiero po konkursie rzutów karnych – przyp. red.). Drużyna była głodna, wierzyła w siebie i jeśli masz dobrą komunikację na boisku, to wszystko jest możliwe - zaznaczył.

- Dlatego liczę, że w starciu z Fenberbahce zagramy na sto procent, a może nawet o procent więcej, a jaki będzie wynik końcowy, to zobaczymy - zakończył Erik Janża.

Trener Górnika Michal Gasparik ma świadomość, że jakość piłkarska jest po stronie Fenerbahce, ale jego podopieczni postarają się to zniwelować, mając za sobą głośny doping kibiców.

- Poza tym pomógł nam mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy, w którym udało nam się u siebie odrobić straty w meczu ze Śląskiem i wygrać to spotkanie. Dzięki temu jeszcze bardziej zespół uwierzył w siebie, czujemy tę moc. Musimy zagrać odważniej niż w pierwszym meczu, ale też roztropnie, bo oni potrafią wykorzystać każdy błąd, dlatego gra jeden na jednego z tyłu, bez asekuracji, jest ryzykowna. Dopóki nie stracimy bramki, każdy wynik jest dla nas dobry. Pozwoli nam na właściwą reakcję, nabranie odwagi - tłumaczył słowacki szkoleniowiec Górnika.



Gasparik liczy na to, że nie tylko Kacper Urbański, który ostatnio błyszczał na boisku, zagra pierwsze skrzypce.

- Na swe wyżyny musi się wspiąć cała wyjściowa “jedenastka”, zmiennicy także. Wszyscy muszą walczyć i biegać. Jeżeli choćby dwóch piłkarzy nie wyjdzie na swój najwyższy poziom, to nie będziemy mieć szans - zaznaczył Michal Gasparik.

Dla Słowaka nie liczy się to, czy w wyjściowym składzie Fenerbahce znajdzie się Greenwood, który przed ośmioma dniami zagrał tylko siedem minut, ale po tygodniu treningów może dostać więcej czasu na murawie.

- Niezależnie od tego czy w ataku zobaczymy Greenwooda czy Asensio, i tak będzie to groźny piłkarz. Dlatego musimy się przygotować na system, jakim atakuje Fenerbahce, które jest cały faworytem, a my postaramy się o sprawienie niespodzianki - zadeklarował szkoleniowiec Górnika. Uczulił też swój zespół na dokładniejsze pilnowanie Brazylijczyka Taliski.



Starcie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów Górnik Zabrze – Fenerbahce już dzisiaj o godz. 20. Transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, w Super Polsat i na Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19.