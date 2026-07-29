To dlatego Błachowicz wciąż walczy. Szczera odpowiedź byłego mistrza UFC

Jan Błachowicz został zawodnikiem UFC w 2014 roku. Choć na zwycięstwo czeka ponad cztery lata, wciąż znajduje się w czołówce kategorii półciężkiej. W ostatnim boju zremisował z Bogdanem Guskovem, z którym miał ponownie zawalczyć w Serbii. UFC przeniosło jednak Uzbeka do starcia z Magomedem Ankalaevem, a na pojedynek z Błachowiczem zdecydował się Stirling.

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- Jestem w najlepszej lidze świata, więc chcę pokazać, jak wciąż jestem mocny - przekazał nasz zawodnik w materiale opublikowanym na portalu UFC News.

Kilka dni temu Polak poinformował, że mimo że w lutym obchodził 43. urodziny, podpisał kontrakt z UFC. Dlaczego wciąż walczy?

- Bo robię to całe życie - odpowiedział krótko.

Były mistrz UFC stanie w sobotę przed trudnym wyzwaniem. Jego rywalem będzie niepokonany Stirling. Między oboma zawodnikami jest 15 lat różnicy.

- Mam do niego dużo szacunku. (...) Jest młody, głodny. (...) Ale to po prostu kolejny rywal, którego muszę pokonać - przyznał.

Wspomniał również, co będzie kluczowe w nadchodzącym starciu.

- Jestem mocny mentalnie, co jest moim atutem - powiedział. - Będę musiał wykorzystać swoje doświadczenie. Jestem o wiele starszy od niego, więc na pewno będzie szybszy i silniejszy. Ale doświadczenie jest po mojej stronie - tłumaczył.

Na koniec zdradził plan na to, jak zamierza zakończyć ten pojedynek. Jego ostatnie cztery starcia zakończyły się bliskimi decyzjami sędziowskimi, dlatego chce posłać Stirlinga na deski.

- Chcę dać świetną walkę, dobrze się bawić i go znokautować - zapowiedział. - Nie chcę zostawiać decyzji w rękach sędziów punktowych. Już nie - podsumował.

HP, Polsat Sport