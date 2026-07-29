Trener Górnika zabrał głos po odpadnięciu z el. Ligi Mistrzów. To zadecydowało o wyniku

Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce w rewanżowym spotkaniu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów 1:1. Piłkarze Michala Gasparika odpadli zatem z rywalizacji, gdyż na wyjeździe przegrali 0:1. Honorowego gola w dwumeczu strzelił Michal Sacek.

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Tuż po zakończeniu środowego meczu szkoleniowiec wicemistrzów Polski zabrał głos.

- Muszę powiedzieć, że byłem dumny na ławce z tego, jak chłopaki rozegrali ten mecz. Szkoda tego karnego, bo gdybyśmy utrzymali wynik 0:0, to grałoby nam się trochę łatwiej - powiedział w rozmowie z Damianem Domitrzem z Polsatu Sport.

- Ale wróciliśmy do tego dwumeczu - zaznaczył. - W drugiej połowie oni zrobili zmiany, ciężko było im czasami odebrać piłkę, cały czas naciskaliśmy. Była świetna, niesamowita atmosfera. Ale zadecydowały detale. Popełniliśmy jeden duży błąd - ten karny, którego nie musiało być - tłumaczył.

Gasparik spodziewał się takiego spotkania. Uważa, że Fenerbahce było w zasięgu Górnika.

- Od początku czułem, że to jest inny mecz, trochę inne Fenerbahce. Oni też zmienili ustawienie, ale to nie było najważniejsze. Wiedziałem od pierwszej minuty, że jesteśmy w stanie z nimi grać na równym poziomie - podkreślił.

- Momentami byliśmy zdecydowanie lepsi. Oni nie wiedzieli, co robić. Mieli chaos, zwłaszcza w defensywie. Szkoda - skwitował.

Wicemistrzowie Polski zagrają teraz w III rundzie el. Ligi Europy. Ich rywalem będzie zwycięzca rywalizacji między Twente a Ferencvarosi TC.

- Musimy być pewni siebie - przyznał. - Nie możemy mieć presji. Po prostu potrzebujemy zagrać na naszym poziomie, a ja ze sztabem musimy ten zespół przygotować taktycznie i wyciągać potencjał, który jest w tym zespole - podsumował trener Górnika.

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HP, Polsat Sport