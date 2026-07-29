Ukraińcy chcą utrzeć nosa Polakom? "Jesteśmy gotowi"

Czas na najważniejszy etap Ligi Narodów! Po niezwykle emocjonującej fazie interkontynentalnej siedem najlepszych zespołów oraz Chińczycy zaprezentują się w turnieju finałowym. Wśród uczestników znaleźli się Polacy i Ukraińcy, którzy zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale.

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Dla podopiecznych Raula Lozano sam awans do turnieju finałowego należy rozpatrywać w kategorii sukcesu. Sprawienie sensacji i ogranie obrońców tytułu, czyli reprezentacji Polski, z pewnością również znajduje się w sferze marzeń Ukraińców.

- Jesteśmy gotowi. Myślimy już tylko o tym ćwierćfinale. Jest dużo nowych drużyn w Final Eight. Czy to Turcja, czy to Ukraina, na pewno chłopaki wyjdą, będą chcieli utrzeć nosa Polakom. Musimy skupić się na naszej grze, na tym, jak my się będziemy prezentować. Trener to za każdym razem powtarza i wydaje mi się, że jeżeli zagramy na tym poziomie, na którym potrafimy grać, powinniśmy się zakwalifikować do najlepszej czwórki - skomentował przyjmujący reprezentacji Polski Tomasz Fornal w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

Przed rokiem polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów, w wielkim finale ogrywając Włochów 3:0.

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Spotkanie Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów w czwartek 30 lipca. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15. Studio już o 12.00 - po zakończeniu meczu Włochy - USA.

KP, Polsat Sport