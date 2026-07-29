Vital Heynen sfrustrowany! "Mówię im o tym od miesięcy"
Chiny uległy w czterech setach Japonii w ćwierćfinale Ligi Narodów. Swojej frustracji po spotkaniu nie ukrywał trener przegranej ekipy Vital Heynen. - Popełniamy te same błędy, co na treningu - powiedział Belg.
Vital Heynen: Nie byłoby to miłe, gdybyśmy wygrali z Japonią, a my chcieliśmy być mili
Japonia - Chiny. Skrót meczu
Japonia wygrała z Chinami 3:1 w ćwierćfinale Ligi Narodów. Pierwszy set padł łupem drużyny Vitala Heynena, ale w trzech kolejnych górą byli triumfatorzy fazy zasadniczej.
- Chcę dać lekcję jako trener. Od miesięcy mówiłem o prostych błędach na treningach. Jest zawodnik, który popełnia błędy, a ja mu mówię: "Uważaj, bo to samo zrobisz w kluczowych momentach". Oni się uśmiechają: "Tak, trenerze. Nie zrobię tego". A potem przychodzą kluczowe momenty i popełniamy te błędy, co na treningu - powiedział Heynen w rozmowie pomeczowej.
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Belgijski szkoleniowiec szybko znalazł przyczynę porażki.
- To najważniejsza lekcja. W ostatnim secie straciliśmy cztery czy pięć łatwych piłek. Musimy zagrać lepiej, a przegrywamy 23:25, popełniając kilka prostych błędów. Spotkanie rozstrzyga się po takich łatwych piłkach, które gramy codziennie na treningach. Musimy robić to lepiej - stwierdził.
Heynen docenił również postawę Japończyków. Ci odnieśli 13. zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów i pozostają jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach.
- Zasłużyli na to. Trzeba im oddać, że wygrali wszystkie mecze w Lidze Narodów. Nie byłoby to miłe, gdybyśmy ich pokonali. Byliśmy dla nich po prostu mili - zażartował trener reprezentacji Chin.
Co dalej w planach ma Heynen?
- Zostanę tu, by oglądać mecze, bo kocham siatkówkę. Fantastycznie, że poziom jest tak wysoki - skwitował.
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Rozmowa z Vitalem Heynenem po meczu Japonia - Chiny w załączonym materiale wideo: