Wielki sukces nastolatka z Polski! Został mistrzem świata

Mital od początku turnieju prezentował bardzo wysoką formę. Rywalizację rozpoczął od efektownego zwycięstwa nad reprezentantem Kirgistanu Sanjarem Stalbekovem, którego pokonał 10:0 przez przewagę techniczną.

W kolejnym pojedynku zawodnik RCSZ Olimpijczyk Radom zmierzył się ze Szwajcarem Mattim Eichmannem. Reprezentant Polski kontrolował przebieg walki i zwyciężył 7:1, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

W walce o strefę medalową rywalem Polaka był reprezentant Węgier Sandor David Antaly. Mital wygrał 3:1 i awansował do półfinału mistrzostw świata.

W pojedynku o finał Mital zmierzył się z reprezentantem Turcji Yusufem Yaserem Aksu. Reprezentant Polski zwyciężył przez położenie rywala na łopatki przy prowadzeniu 7:3, zapewniając sobie udział w walce o złoty medal.

W finale kategorii GR 92 kg przeciwnikiem Polaka był Ukrainiec Hlib Yevsieiev. Po wyrównanym i emocjonującym pojedynku Mital zwyciężył 3:2, zdobywając złoty medal oraz tytuł mistrza świata U17.

Warto wspomnieć, że jest również aktualnym mistrzem Europy w tej grupie wiekowej.

Droga Tomasza Mitala po złoty medal:

Sanjar Stalbekov (Kirgistan) – zwycięstwo 10:0

Matti Eichmann (Szwajcaria) – zwycięstwo 7:1

Sandor David Antaly (Węgry) – zwycięstwo 3:1

Yusuf Yaser Aksu (Turcja) zwycięstwo przez położenie na łopatki przy wyniku 7:3

Hlib Yevsieiev (Ukraina) – zwycięstwo 3:2

Informacja prasowa