Wielki sukces nastolatka z Polski! Został mistrzem świata
Tomasz Mital zdobył złoty medal mistrzostw świata U17 w zapasach w stylu klasycznym, które odbywają się w Baku. Reprezentant Polski, zawodnik RCSZ Olimpijczyk Radom, wygrał wszystkie pięć pojedynków w kategorii GR 92 kg. W dzisiejszym finale pokonał reprezentanta Ukrainy Hliba Yevsieieva 3:2.
Mital od początku turnieju prezentował bardzo wysoką formę. Rywalizację rozpoczął od efektownego zwycięstwa nad reprezentantem Kirgistanu Sanjarem Stalbekovem, którego pokonał 10:0 przez przewagę techniczną.
W kolejnym pojedynku zawodnik RCSZ Olimpijczyk Radom zmierzył się ze Szwajcarem Mattim Eichmannem. Reprezentant Polski kontrolował przebieg walki i zwyciężył 7:1, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.
W walce o strefę medalową rywalem Polaka był reprezentant Węgier Sandor David Antaly. Mital wygrał 3:1 i awansował do półfinału mistrzostw świata.
W pojedynku o finał Mital zmierzył się z reprezentantem Turcji Yusufem Yaserem Aksu. Reprezentant Polski zwyciężył przez położenie rywala na łopatki przy prowadzeniu 7:3, zapewniając sobie udział w walce o złoty medal.
W finale kategorii GR 92 kg przeciwnikiem Polaka był Ukrainiec Hlib Yevsieiev. Po wyrównanym i emocjonującym pojedynku Mital zwyciężył 3:2, zdobywając złoty medal oraz tytuł mistrza świata U17.
Warto wspomnieć, że jest również aktualnym mistrzem Europy w tej grupie wiekowej.
Droga Tomasza Mitala po złoty medal:
Sanjar Stalbekov (Kirgistan) – zwycięstwo 10:0
Matti Eichmann (Szwajcaria) – zwycięstwo 7:1
Sandor David Antaly (Węgry) – zwycięstwo 3:1
Yusuf Yaser Aksu (Turcja) zwycięstwo przez położenie na łopatki przy wyniku 7:3
Hlib Yevsieiev (Ukraina) – zwycięstwo 3:2Przejdź na Polsatsport.pl