Wielki sukces nastolatka z Polski! Został mistrzem świata

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Tomasz Mital zdobył złoty medal mistrzostw świata U17 w zapasach w stylu klasycznym, które odbywają się w Baku. Reprezentant Polski, zawodnik RCSZ Olimpijczyk Radom, wygrał wszystkie pięć pojedynków w kategorii GR 92 kg. W  dzisiejszym finale pokonał reprezentanta Ukrainy Hliba Yevsieieva 3:2.

Tomasz Mital, polski zapaśnik, trzyma uniesioną biało-czerwoną flagę Polski po zdobyciu mistrzostwa świata U17.
fot. United World Wrestling / Kadir Caliskan
Tomasz Mital mistrzem świata U17

Mital od początku turnieju prezentował bardzo wysoką formę. Rywalizację rozpoczął od efektownego zwycięstwa nad reprezentantem Kirgistanu Sanjarem Stalbekovem, którego pokonał 10:0 przez przewagę techniczną.

 

W kolejnym pojedynku zawodnik RCSZ Olimpijczyk Radom zmierzył się ze Szwajcarem Mattim Eichmannem. Reprezentant Polski kontrolował przebieg walki i zwyciężył 7:1, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

 

W walce o strefę medalową rywalem Polaka był reprezentant Węgier Sandor David Antaly. Mital wygrał 3:1 i awansował do półfinału mistrzostw świata.

 

W pojedynku o finał Mital zmierzył się z reprezentantem Turcji Yusufem Yaserem Aksu. Reprezentant Polski zwyciężył przez położenie rywala na łopatki przy prowadzeniu 7:3, zapewniając sobie udział w walce o złoty medal.

 

W finale kategorii GR 92 kg przeciwnikiem Polaka był Ukrainiec Hlib Yevsieiev. Po wyrównanym i emocjonującym pojedynku Mital zwyciężył 3:2, zdobywając złoty medal oraz tytuł mistrza świata U17.

 

Warto wspomnieć, że jest również aktualnym mistrzem Europy w tej grupie wiekowej. 

 

Droga Tomasza Mitala po złoty medal:

 

Sanjar Stalbekov (Kirgistan) – zwycięstwo 10:0

Matti Eichmann (Szwajcaria) – zwycięstwo 7:1

Sandor David Antaly (Węgry) – zwycięstwo 3:1

Yusuf Yaser Aksu (Turcja) zwycięstwo przez położenie na łopatki przy wyniku 7:3

Hlib Yevsieiev (Ukraina) – zwycięstwo 3:2

Informacja prasowa
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