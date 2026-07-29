WTA w Waszyngtonie: Magdalena Fręch - Jessica Pegula. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magdalena Fręch - Jessica Pegula to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch wróciła do gry po Wimbledonie i rozpoczęła rywalizację w ramach US Swing, który jest podprowadzeniem pod ostatni w sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open.

 

Pierwszym występem Polski w Ameryce Północnej jest impreza rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Nasza rodaczka udanie zainaugurowała zmagania, bo od zwycięstwa nad Amerykanką Ann Li.

 

W drugiej fazie przeciwniczką Fręch jest kolejna reprezentantka gospodarzy - Jessica Pegula. Rozstawiona z "1" tenisistka w 1/16 finału miała wolny los.

 

Dla Fręch i Peguli to czwarty bezpośredni pojedynek. W dotychczasowych trzech górą bez straty seta była Amerykanka.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Jessica Pegula na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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