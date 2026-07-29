Z Itas Trentino do Asseco Resovii! Klub potwierdził transfer siatkarza

Robert MurawskiSiatkówka

Bela Bartha został nowym siatkarzem Asseco Resovii. Rumuński środkowy w dwóch poprzednich sezonach był zawodnikiem Itas Trentino.

Siatkarz w ciemnoniebieskiej koszulce z numerem 22 na plecach, z uniesioną prawą ręką, patrzy w górę. Obok niego widoczny jest inny siatkarz w tej samej koszulce z numerem 12.
fot. FIVB
Bela Bartha nowym siatkarzem Asseco Resovii.

Bela Bartha (rocznik 2000) to siatkarz reprezentacji Rumunii, grający na pozycji środkowego. W swej karierze występował w klubach Unirea Dej, Universitatea Craiova, Dinamo Bukareszt (2022-24) oraz Itas Trentino (2024-26). 

 

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Z drużyną z Trydentu w 2025 roku wywalczył mistrzostwo Włoch oraz srebro Klubowych Mistrzostw Świata 2024. Z reprezentacją Rumunii w 2022 roku wygrał rozgrywki Srebrnej Ligi Europejskiej.

 

– Cieszę się, że Bela Bartha dołącza do Asseco Resovii Rzeszów. To zawodnik, który mimo młodego wieku ma już doświadczenie na najwyższym poziomie, zdobyte m.in. w lidze włoskiej. Wyróżnia się dobrą grą w bloku, wysoką skutecznością w ataku oraz dobrą współpracą z zespołem. Wierzymy, że jego umiejętności i charakter będą dużym wzmocnieniem naszej drużyny – powiedział prezes rzeszowskiego klubu Piotr Maciąg.

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