Z Itas Trentino do Asseco Resovii! Klub potwierdził transfer siatkarza

Bela Bartha (rocznik 2000) to siatkarz reprezentacji Rumunii, grający na pozycji środkowego. W swej karierze występował w klubach Unirea Dej, Universitatea Craiova, Dinamo Bukareszt (2022-24) oraz Itas Trentino (2024-26).

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Z drużyną z Trydentu w 2025 roku wywalczył mistrzostwo Włoch oraz srebro Klubowych Mistrzostw Świata 2024. Z reprezentacją Rumunii w 2022 roku wygrał rozgrywki Srebrnej Ligi Europejskiej.

– Cieszę się, że Bela Bartha dołącza do Asseco Resovii Rzeszów. To zawodnik, który mimo młodego wieku ma już doświadczenie na najwyższym poziomie, zdobyte m.in. w lidze włoskiej. Wyróżnia się dobrą grą w bloku, wysoką skutecznością w ataku oraz dobrą współpracą z zespołem. Wierzymy, że jego umiejętności i charakter będą dużym wzmocnieniem naszej drużyny – powiedział prezes rzeszowskiego klubu Piotr Maciąg.

Polsat Sport