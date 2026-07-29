Zaginął olimpijczyk. Rodzina błaga o pomoc

Inne

Rodzina Daniela Do Nascimento wydała apel ws. jego zaginięcia. Stało się to w zeszłym miesiącu.

Grupa biegaczy w trakcie rywalizacji na trasie maratońskiej.
fot. PAP

Jak wynika z komunikatu wydanego przez matkę sportowca, Nascimento zaginął w okolicach 19 czerwca. Po wyjściu z domu w okolicach godzin wieczornych nikt go później nie widział.

 

Matka sportowca poinformowała też, że jej syn zmaga się z problemami psychicznymi, które stały się silniejsze po tym, jak został zawieszony z powodu stosowania zakazanych substancji.

 

- To dobry chłopak - poinformowała na nagraniu w mediach społecznościowych. Dodała też, że Nascimento często biegał w tajemnicy przed wszystkimi. 

 

- Wszyscy się martwimy. Chcemy, żeby po prostu się pokazał - powiedziała.

 

Nascimento został poddany testom antydopingowym, które wykazały aż trzy środki sterydowe. W związku z tym nie wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a także nie może wystartować w 2028 roku w Los Angeles. Brał za to udział w IO w Tokio w 2021 roku. Nie ukończył wtedy biegu m.in. z powodów wielkich upałów.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marek Kulczycki: Zrobiłem, co mogłem - to jest sport i tu wszystko może się wydarzyć
Zobacz także

Dwa medale polskich kajakarzy na mistrzostwach świata w slalomie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 