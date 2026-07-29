Zaginął piłkarz Serie A! Od dwóch tygodni nie pojawił się w klubie

Banda był jednym z bohaterów Lecce w ubiegłym sezonie. Znacząco przyczynił się do utrzymania drużyny w Serie A. Strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty. Na kolejny rok w Apulii Zambijczyk wyraźnie nie ma jednak ochoty.

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25-letni napastnik nie pojawił się bowiem na treningach przygotowujących do nowego sezonu. W kuluarach mówi się o tym, że chciał on przenieść się do saudyjskiego Al-Fateh, jednak za pomocą jednostronnego przedłużenia kontraktu do 2027 roku Lecce zablokowało ten transfer. To miało być powodem absencji Zambijczyka.

23 lipca Banda był widziany na lotnisku w Lusace, jednak od tamtej pory kontakt z nim się urwał.

"Klub U.S. Lecce informuje, że piłkarz Lameck Banda, który został powołany do wznowienia zajęć sportowych, w dniu dzisiejszym stał się kolejnym przykładem przedłużających się problemów logistycznych i biurokratycznych, które do tej pory uniemożliwiały mu powrót do Włoch.

Klub U.S. Lecce przeprowadzi odpowiednie dochodzenie w sprawie okoliczności przedstawionych przez piłkarza, zastrzegając sobie prawo do podjęcia ewentualnych działań, w tym dyscyplinarnych, mających na celu prawidłowe wypełnienie zobowiązań umownych wynikających ze stosunku pracy, który wygasa 30 czerwca 2027 roku" - napisano w komunikacie klubu z 21 lipca.

Banda przeniósł się do Lecce w 2022 roku z Maccabi.

KP, Polsat Sport