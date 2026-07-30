231 meczów i koniec. Rozstanie po ponad czterech latach! Powrót z Arabii Saudyjskiej w tle?

Piłka nożna

Eddie Howe nie jest już trenerem występujących w angielskiej ekstraklasie piłkarzy Newcastle United - poinformowały brytyjskie media, w tym BBC i Sky Sports.

Eddie Howe, trener Newcastle United, z radością trzyma puchar w otoczeniu swoich zawodników.
fot. PAP/EPA
Eddie Howe świętuje zdobycie pucharu ligi z Newcastle United.

48-letni szkoleniowiec prowadził „Sroki” od jesieni 2021 roku. W 2025 roku sięgnął z nimi po Puchar Ligi, co było pierwszym krajowym trofeum od 70 lat. W 2023 i 2025 ekipa z Newcastle pod jego wodzą rywalizowała też w Champions League.

 

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W minionym sezonie zespół zajął 12. miejsce i niemal przez całe lato pojawiały się spekulacje, że na St. James' Park pojawi się nowy trener.

 

Następcą Howe’a ma być Matthias Jaissle. 38-letni Niemiec dwukrotnie zdobył mistrzostwo Austrii z RB Salzburg, a ostatnio pracował w saudyjskim Al-Ahli, z którym dwa razy triumfował w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Kluby z Arabii i Anglii mają tego samego właściciela - saudyjski Public Investment Fund

MS, PAP
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ANGLIAEDDIE HOWENEWCASTLE UNITEDPIŁKA NOŻNA
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