50 lat minęło! Złoto polskich siatkarzy z igrzysk w Montrealu nie traci blasku

Polscy siatkarze lecieli do Montrealu w roli faworytów, dwa lata wcześniej wywalczyli w Meksyku mistrzostwo świata. Trener Hubert Jerzy Wagner również nie ukrywał, że interesuje go tylko złoto. Droga Polaków do triumfu nie była jednak łatwa - aż cztery z sześciu meczów olimpijskiego turnieju wygrywali po pięciosetowych bojach.

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Już pierwszy mecz był zapowiedzią gigantycznych emocji. Polacy przegrywali z Koreą Południową 0:2, gorzej od rywali rozpoczęli również trzeciego seta, ale przejęli inicjatywę i odwrócili wynik tej konfrontacji. W decydującym secie pewnie wygrali 15:5. Drugie spotkanie przyniosło zdecydowane zwycięstwo 3:0 nad gospodarzami igrzysk - Kanadyjczykami, którzy nie dysponowali wówczas mocną drużyną.

Trzecie starcie było prawdziwym thrillerem, chyba największym na tamtych igrzyskach. Rywalem była Kuba, która wygrała dwie pierwsze partie. Polacy wyrównali stan meczu, a set numer pięć był pasjonującym widowiskiem zakończonym po 47 minutach walki wynikiem 20:18 dla Polski, po ataku Tomasza Wójtowicza w ostatniej akcji. Na zakończenie fazy grupowej drużyna Wagnera, znów przegrywając pierwszego seta, pokonała 3:1 Czechosłowację i przypieczętowała tą wygraną awans do czołowej czwórki turnieju.

W półfinale rywalami byli broniący olimpijskiego złota Japończycy. W pierwszym secie Polacy prowadzili 14:12, by przegrać 15:17. W dwóch kolejnych byli wyraźnie lepsi od przeciwników, wygrywając po 15:6. W czwartej partii górą była Japonia i znów decydował piąty set. Przy zmianie stron reprezentacja Polski traciła do rywali dwa oczka (6:8), ale kapitalnie rozegrała końcówkę. Popis w polu serwisowym dał Wiesław Gawłowski i Polacy wygrali 15:10.

Finałowa batalia ze Związkiem Radzieckim szybko obrosła legendą i stała się jednym z najważniejszych spotkań w historii polskiej siatkówki. Kapitalne widowisko dostarczyło ogromnych emocji zarówno kibicom zgromadzonym w hali, jak i milionom Polaków, śledzących to starcie na ekranach telewizorów w środku nocy z piątku na sobotę.

Pierwszy set tradycyjnie dla rywali (11:15), w drugim górą byli Polacy, w trzecim znów siatkarze ZSRR. W czwartej odsłonie emocje sięgnęły zenitu, rywale mieli dwie piłki meczowe, ale ekipa Wagnera odwróciła wynik (19:17). Olimpijskie złoto miał więc zgarnąć zwycięzca piątej partii. Nie zaczęła się ona dla Polaków udanie (0:4), ale szybko przejęli oni inicjatywę i nie oddali jej do końca seta. Po autowym ataku Władimira Czernyszowa, który ustalił wynik na 15:7, nastąpił pamiętny wybuch radości polskich siatkarzy.

Drużyna trenera Huberta Wagnera wywalczyła pierwszy polski medal olimpijski w męskiej siatkówce i jedyny do 2024 roku, gdy siatkarze Nikoli Grbicia sięgnęli po srebro na igrzyskach w Paryżu.

Mecze polskich siatkarzy na igrzyskach Montreal 1976:

Korea Południowa 3:2 (12:15, 6:15, 15:6, 15:6, 15:5) /faza grupowa

Kanada 3:0 (15:4, 15:7, 15:6) /faza grupowa

Kuba 3:2 (13:15, 10:15, 15:6, 15:9, 20:18) /faza grupowa

Czechosłowacja 3:1 (8:15, 15:11, 15:5, 16:14) /faza grupowa

Japonia 3:2 (15:17, 15:6, 15:6, 10:15, 15:10) /półfinał

ZSRR 3:2 (11:15, 15:13, 12:15, 19:17, 15:7) /finał.

Skład reprezentacji Polski:

[1] Włodzimierz Stefański

[2] Bronisław Bebel

[3] Lech Łasko

[4] Edward Skorek

[5] Tomasz Wójtowicz

[6] Wiesław Gawłowski

[7] Mirosław Rybaczewski

[8] Zbigniew Lubiejewski

[9] Ryszard Bosek

[10] Włodzimierz Sadalski

[11] Zbigniew Zarzycki

[12] Marek Karbarz.

Trener: Hubert Jerzy Wagner

II trener: Jerzy Welcz.

Polscy siatkarze - mistrzowie olimpijscy z Montrealu Zobacz galerię

Końcowa klasyfikacja turnieju siatkarzy Montreal 1976:

1. Polska

2. ZSRR

3. Kuba

4. Japonia

5. Czechosłowacja

6. Korea Południowa

7. Brazylia

8. Włochy

9. Kanada.

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