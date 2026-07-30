50 lat minęło! Złoto polskich siatkarzy z igrzysk w Montrealu nie traci blasku
Mija pół wieku od jednego z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego sportu. 30 lipca 1976 roku siatkarze reprezentacji Polski zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich Montreal 1976. W pamiętnym finale drużyna trenera Huberta Jerzego Wagnera pokonała ZSRR 3:2.
Polscy siatkarze lecieli do Montrealu w roli faworytów, dwa lata wcześniej wywalczyli w Meksyku mistrzostwo świata. Trener Hubert Jerzy Wagner również nie ukrywał, że interesuje go tylko złoto. Droga Polaków do triumfu nie była jednak łatwa - aż cztery z sześciu meczów olimpijskiego turnieju wygrywali po pięciosetowych bojach.
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Już pierwszy mecz był zapowiedzią gigantycznych emocji. Polacy przegrywali z Koreą Południową 0:2, gorzej od rywali rozpoczęli również trzeciego seta, ale przejęli inicjatywę i odwrócili wynik tej konfrontacji. W decydującym secie pewnie wygrali 15:5. Drugie spotkanie przyniosło zdecydowane zwycięstwo 3:0 nad gospodarzami igrzysk - Kanadyjczykami, którzy nie dysponowali wówczas mocną drużyną.
Trzecie starcie było prawdziwym thrillerem, chyba największym na tamtych igrzyskach. Rywalem była Kuba, która wygrała dwie pierwsze partie. Polacy wyrównali stan meczu, a set numer pięć był pasjonującym widowiskiem zakończonym po 47 minutach walki wynikiem 20:18 dla Polski, po ataku Tomasza Wójtowicza w ostatniej akcji. Na zakończenie fazy grupowej drużyna Wagnera, znów przegrywając pierwszego seta, pokonała 3:1 Czechosłowację i przypieczętowała tą wygraną awans do czołowej czwórki turnieju.
W półfinale rywalami byli broniący olimpijskiego złota Japończycy. W pierwszym secie Polacy prowadzili 14:12, by przegrać 15:17. W dwóch kolejnych byli wyraźnie lepsi od przeciwników, wygrywając po 15:6. W czwartej partii górą była Japonia i znów decydował piąty set. Przy zmianie stron reprezentacja Polski traciła do rywali dwa oczka (6:8), ale kapitalnie rozegrała końcówkę. Popis w polu serwisowym dał Wiesław Gawłowski i Polacy wygrali 15:10.
Finałowa batalia ze Związkiem Radzieckim szybko obrosła legendą i stała się jednym z najważniejszych spotkań w historii polskiej siatkówki. Kapitalne widowisko dostarczyło ogromnych emocji zarówno kibicom zgromadzonym w hali, jak i milionom Polaków, śledzących to starcie na ekranach telewizorów w środku nocy z piątku na sobotę.
Pierwszy set tradycyjnie dla rywali (11:15), w drugim górą byli Polacy, w trzecim znów siatkarze ZSRR. W czwartej odsłonie emocje sięgnęły zenitu, rywale mieli dwie piłki meczowe, ale ekipa Wagnera odwróciła wynik (19:17). Olimpijskie złoto miał więc zgarnąć zwycięzca piątej partii. Nie zaczęła się ona dla Polaków udanie (0:4), ale szybko przejęli oni inicjatywę i nie oddali jej do końca seta. Po autowym ataku Władimira Czernyszowa, który ustalił wynik na 15:7, nastąpił pamiętny wybuch radości polskich siatkarzy.
Drużyna trenera Huberta Wagnera wywalczyła pierwszy polski medal olimpijski w męskiej siatkówce i jedyny do 2024 roku, gdy siatkarze Nikoli Grbicia sięgnęli po srebro na igrzyskach w Paryżu.
Mecze polskich siatkarzy na igrzyskach Montreal 1976:
Korea Południowa 3:2 (12:15, 6:15, 15:6, 15:6, 15:5) /faza grupowa
Kanada 3:0 (15:4, 15:7, 15:6) /faza grupowa
Kuba 3:2 (13:15, 10:15, 15:6, 15:9, 20:18) /faza grupowa
Czechosłowacja 3:1 (8:15, 15:11, 15:5, 16:14) /faza grupowa
Japonia 3:2 (15:17, 15:6, 15:6, 10:15, 15:10) /półfinał
ZSRR 3:2 (11:15, 15:13, 12:15, 19:17, 15:7) /finał.
Skład reprezentacji Polski:
[1] Włodzimierz Stefański
[2] Bronisław Bebel
[3] Lech Łasko
[4] Edward Skorek
[5] Tomasz Wójtowicz
[6] Wiesław Gawłowski
[7] Mirosław Rybaczewski
[8] Zbigniew Lubiejewski
[9] Ryszard Bosek
[10] Włodzimierz Sadalski
[11] Zbigniew Zarzycki
[12] Marek Karbarz.
Trener: Hubert Jerzy Wagner
II trener: Jerzy Welcz.
Końcowa klasyfikacja turnieju siatkarzy Montreal 1976:
1. Polska
2. ZSRR
3. Kuba
4. Japonia
5. Czechosłowacja
6. Korea Południowa
7. Brazylia
8. Włochy
9. Kanada.