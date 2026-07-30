As za asem! Serwisowe fajerwerki w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów (WIDEO)

Siatkarze Stanów Zjednoczonych już w pierwszym secie zdominowali rywali z pola serwisowego, notując aż sześć punktowych zagrywek, przy zerowym dorobku rywali w tym elemencie. W kolejnych partiach nie zwalniali tempa, co przełożyło się na czternaście asów w całym meczu. Włosi wyraźnie ustępowali przeciwnikom w tej statystyce (5-14).

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Brylował w tym elemencie Jake Hanes, który posłał sześć asów; trzy z nich w kluczowym momencie trzeciej partii, gdy Włosi wrócili do gry, uzyskali wyraźną przewagę, a seria atakującego w polu serwisowym pozwoliła ekipie USA odrobić straty. Pozostałe punktowe zagrywki zapisali na swoim koncie Matthew Anderson (3), Micah Christenson (2), Ethan Champlin (2), Taylor Averill (1), a dla reprezentacji Italii - Giovanni Sanguinetti (2), Mattia Bottolo (1), Yuri Romano (1) oraz Luca Porro (1).

Asy serwisowe w meczu Włochy - USA w materiale wideo:

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RM, Polsat Sport