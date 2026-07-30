Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Poznaliśmy uczestników turnieju

To jest wyjątkowy dzień dla całej polskiej siatkówki – 30 lipca 2026 roku przypadła bowiem 50. rocznica wywalczenia przez biało-czerwonych siatkarzy złotych medali na igrzyskach w Montrealu. Jednym z bohaterów tamtej złotej drużyny był patron turnieju Bogdanka Volley Cup, Tomasz Wójtowicz.

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– Minęło 50 lat od zdobycia złotego medalu olimpijskiego przez drużynę Huberta Jerzego Wagnera – mówi Anna Wójtowicz. – Drużynę, której częścią miał zaszczyt być mój mąż, Tomasz Wójtowicz. Drużynę, która była zbiorem indywidualności, talentu, pracowitości, szacunku i zaufania – zaufania do siebie wzajemnie i do trenera. Dziś polska siatkówka święci triumfy już od wielu lat. Do szczęścia i niejako zamknięcia historii, brakuje jedynie złotego medalu olimpijskiego, który jest w zasięgu rąk naszych siatkarzy. Głęboko wierzę, tak jak wierzył w to również mój mąż, że będziemy triumfować na najbliższych igrzyskach olimpijskich. Dziękuję Fundacji imienia Tomasza Wójtowicza za to, co robi. Za szerzenie sportu wśród małych i dużych mieszkańców naszego regionu. Za organizowanie wspaniałych turniejów oraz za podtrzymywanie pamięci o wybitnym siatkarzu i wspaniałym, skromnym człowieku – dodała.

Lubelski turniej obchodzi mały jubileusz, bowiem rozgrywany będzie już po raz piąty. Co roku przypomina o Tomaszu Wójtowiczu – legendzie Lublina, polskiej i światowej siatkówki. Podobnie jak w poprzednim roku, rozegrywany jest niespełna tydzień przed startem rozgrywek TAURON Ligi. Tym razem dwudniowa rywalizacja rozpocznie się 10 października, a w gronie czterech drużyn mamy dwie supermocne ekipy z Polski i przedstawicieli lig z Turcji i Słowenii.

– Dziś zapowiedzieliśmy piątą, jubileuszową edycję naszego turnieju. Jest ona absolutnie wyjątkowa, ponieważ dokładnie 50 lat temu nasz wielki patron, wraz z przyjaciółmi z legendarnej drużyny Huberta Jerzego Wagnera, zdobył to, co w sporcie najcenniejsze – złoto olimpijskie. Kogo będziemy oglądać 10 i 11 października na parkiecie Hali Globus im. Tomasza Wójtowicza? Stawkę otwiera drużyna gospodarzy – BOGDANKA LUK Lublin. Kolejną drużyną, która zagości na naszym boisku, jest doskonale znana kibicom marka – Fenerbahce Stambuł. Trzecim uczestnikiem turnieju będzie PGE Projekt Warszawa – drużyna, która jeszcze całkiem niedawno rywalizowała w półfinale Ligi Mistrzów. Bardzo się cieszymy, że nasi przyjaciele ze stolicy po raz kolejny nie odmówili udziału w tym wydarzeniu. Stawkę zamyka ACH Volley Lublana. To najlepsza słoweńska drużyna, wielokrotny mistrz swojego kraju i regularny uczestnik europejskich pucharów. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami podczas 5. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Będziemy wspólnie podziwiać te wspaniałe drużyny i cieszyć się wielkim, siatkarskim świętem – mówi Paweł Markiewicz, Prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza.

Przypomnijmy, że w czterech dotychczasowych edycjach turnieju triumfowały w Lublinie: BOGDANKA LUK Lublin, Saturnia Catania, Perugia, a przed rokiem ponownie gospodarze z Lublina.

– Ten projekt jest dla nas bardzo ważny – podkreśla Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. – Jesteśmy z nim od samego początku i z ogromną satysfakcją obserwujemy, jak przez te pięć lat wyrósł na jedno z najważniejszych wydarzeń klubowej siatkówki w Europie. Daje kibicom szansę na wspaniałe emocje po wakacyjnej przerwie, a zawodnikom pozwala sprawdzić formę na najwyższym poziomie. Zawsze, gdy pojawiam się na meczach BOGDANKI LUK Lublin – czy to w lidze, czy podczas turnieju Volley Cup – spoglądam na koszulkę pana Tomasza w hali. Przypomina mi się wtedy pierwsza edycja turnieju, podczas której miałem zaszczyt wręczać nagrody u jego boku. To dla nas bardzo ważne wspomnienie. Fundacji dziękuję za pamięć o panu Tomaszu i doskonałą organizację. Życzę, aby turniej, jak co roku, stał na najwyższym poziomie, zawodnikom – dobrego sprawdzianu przed ligą, a nam, kibicom – ogromu pozytywnych emocji – dodaje.



– Ten turniej, podobnie jak sam Tomasz, to jest naprawdę magiczna rzecz. Pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy w ogóle zabieraliśmy się w Lublinie za myślenie o siatkówce, mieliśmy bardzo mało dzieciaków, które ją uprawiały. Dzisiaj mamy „problem” z tym, że jest ich tak dużo, iż musimy przeznaczyć kolejną szkołę specjalnie po to, aby móc je szkolić właśnie w siatkówce. Nawiązuję do naszego hasła „miasto inspiracji”, ponieważ ono nie istnieje bez ludzi, którzy faktycznie inspirują nas do działania. Właśnie takim człowiekiem był Tomek i miałem ogromną przyjemność go znać. Bez takich osób to miasto nie byłoby tak wspaniałe i nie moglibyśmy dzisiaj mówić, że jesteśmy nie tylko miastem inspiracji, ale również miastem sportu. Serdecznie dziękuję wszystkim panom zaangażowanym w ten projekt, ponieważ razem możemy stworzyć fajną rzecz, a Tomek gdzieś tutaj zawsze między nami jest – mówi Jarosław Daniewski, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Lublin.

W tym roku do Lublina przyjadą gwiazdy siatkówki, obok galaktycznego składu gospodarzy, fani będą mieli okazję zobaczyć na żywo finalistów ostatniej Ligi Mistrzów z Aleksandrem Śliwką, Bartoszem Bednorzem czy Janem Firlejem i bardzo mocne ekipy zagraniczne. Zapowiada się niepowtarzalne święto siatkówki.

– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego aktywnie wspiera lubelski sport. Mamy flagowy program, który pomaga młodym sportowcom oraz klubom sportowym – nazywa się „Z dumą wspieramy sport”. Mówiąc o Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, warto podkreślić, że pan Tomek swoją pasją zaraził wielu młodych sportowców. Bardzo mu za to dziękujemy. Przede wszystkim wspaniale rozpromował nasze województwo, a także sam Lublin, na arenie międzynarodowej. Za sportem idą nie tylko same emocje, ale też kibice. Warto pokazywać sport w telewizji, ponieważ jest to ogromna promocja naszego województwa lubelskiego. Dziękuję panu prezesowi za to, że kontynuuje inicjatywę pana Tomka i życzę samych sukcesów – podkreśla Rafał Kamieniecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

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Sponsorem tytularnym turnieju jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, sponsorami strategicznymi: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Grupa Kom – Eko S.A, miasto gospodarz to Lublin, a partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

– Jestem urodzonym optymistą – być może to dzięki temu nasza grupa tak prężnie się rozwija i należy dziś do pierwszej piątki firm w swojej branży w Polsce – mówi Marcin Benbenek, Prezes Zarządu Grupy Kom-Eko S.A. – Cieszymy się, że to sportowe wydarzenie ma miejsce jesienią. We wrześniu organizujemy jedną z największych ogólnopolskich konferencji poświęconych recyklingowi. Będziemy promować te dwa wydarzenia równolegle: zarówno turniej, jak i naszą konferencję. Bardzo dobrze czuję się w tym gronie. Choć jestem tu od niedawna, już czuję się częścią tej rodziny, co zresztą wszyscy tu potwierdzacie. Dziękuję, życzę samych sukcesów i mam nadzieję na owocną współpracę przez kolejne lata. Nasze hasło przewodnie to: „Razem dla jutra” – dodaje prezes.

W czwartkowej konferencji, w trakcie której przekazano informację o uczestnikach i terminie rozgrywania turnieju w 2026 roku, udział wzięli: Anna Wójtowicz, Paweł Markiewicz, Prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza; Jakub Czaban - Wiceprezes Fundacji, Dyrektor Turnieju; Rafał Kamieniecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; Jarosław Daniewski, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Lublin; Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Marcin Benbenek - Prezes Zarządu Grupy Kom-Eko S.A.

Uczestnicy V Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza (10 - 11 października 2026):

Bogdanka LUK Lublin

Fenerbahce Medicana Stambuł

PGE Projekt Warszawa

ACH Volley Lublana.

RM, Informacja prasowa