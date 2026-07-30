Bożydar Iwanow: Odmienne stany świadomości

Ten wielbiony w Bawarii i Katalonii teraz podlega narzekaniom. Gdzie i po co pojechał? Nikt tego nie będzie oglądać. I jeszcze bramek nie strzela. „Końcóweczka”.

ZOBACZ TAKŻE: Jest ranking UEFA po katastrofie Lecha i remisie Górnika. Co teraz z pozycją Polski?

Największy polski klub? Bliski degradacji, a potem jeszcze bliższy gry w pucharach. Uniwersum naszej piłki, jak nie jeden polski klasyk zwykł mawiać.

Po pierwszym spotkaniu Lecha Poznań z Aarhus drużyna z Wielkopolski była nie tylko w trzeciej rundzie. Ona w myślach niektórych była już w fazie ligowej Champions League. Po drodze Azerowie i być może norweski Viking Stavanger albo cypryjska Omonia.

Rozsądnie zbudowany, z wzmocnionym składem i bez odejść „Kolejorz” miał wreszcie otworzyć bramę do piłkarskiego nieba.

Dziś piłkarze poddani są miażdżącej krytyce, a Niels Frederiksen - mimo, że w ciągu dwóch lat zdobył dwa mistrzostwa - nie nadaje się na puchary w wersji mecz-rewanż. Bo w kwalifikacjach wygrał tylko z islandzkim Breidablik. Ale przecież na boisko wychodzi nie on, a drużyna. A ta nie zaprezentowała się w środę aż tak tragicznie. Tragiczny jest efekt. Gorszy niż gra.

Górnik miał zostać brutalnie sprowadzony do parteru przez milionerów ze Stambułu. W przeciwieństwie do Lecha mocno osłabiony względem poprzedniego sezonu, bez dwóch kluczowych pomocników, bez podstawowego bramkarza, z kontuzjowanym innym istotnym rozgrywającym. Logika wskazywała na tarapaty i to tylko w optymistycznej wersji. Miała być miazga. Była za to nerwówka. Ale dla Fenerbahce, i to niemal do samego końca. Gwiazdą byli nie poszczególni gracze - gwiazdą numer jeden była drużyna. Znakomicie skonstruowana i przygotowana przez słowackiego „szeryfa” Michala Gasparika.

„Gieksa” miała zapłacić frycowe, szczególnie po porażce w Żilinie, a w rewanżu zagrała jak za dawnych lat. Z dużą liczbą polskich piłkarzy, często niechcianych w innych klubach. Z odrzuconymi przez Legię Kobylakiem i Szkurinem. Chłopakami wyciągniętymi z 1. Ligi. Z trenerem, który pracuje tu ponad siedem lat. I nie waha się sięgnąć po Dawida Szwargę, bo ten - w przeciwieństwie do Rafała Góraka - Europę już zna.

Normalność, pracowitość, oddanie i doskonała realizacja planu. Nie bajerują, nie wariują, nie szpanują. Trenują. Nic nie dzieje się tu przypadkowo. Mechanizm jest odpowiednio nakręcony, więc wie jak działać.

Czy tak właśnie nie powinna wyglądać polska piłka? By więcej było świadomej radości niż niespełnionych oczekiwań?