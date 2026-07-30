Brąz Barbary Gmurek na Mistrzostwach Europy

Pięć dni ścigania na wodach Zatoki Gdańskiej dostarczyło młodym żeglarzom pełnego przekroju warunków – od bardzo słabego wiatru, przez silne podmuchy sięgające około 30 węzłów, aż po niezwykle zmienne i wymagające warunki, które sprawiały, że o końcowym wyniku decydowała nie tylko prędkość, ale przede wszystkim konsekwencja, odporność psychiczna i umiejętność podejmowania właściwych decyzji.

Największy sukces reprezentacji Polski odniosła Barbara Gmurek (Chojnicki Klub Żeglarski), która wywalczyła brązowy medal. Polka ukończyła regaty na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej, jednak dzięki wyprzedzającej ją zawodniczce ze Stanów Zjednoczonych, Gmurek stanęła na najniższym stopniu podium w klasyfikacji państw Europy.

To pierwszy medal Mistrzostw Europy w karierze zawodniczki z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Rok temu ukończyła europejski czempionat na siódmej pozycji, a do Gdyni przyjechała z celem awansu do czołowej piętnastki.

– Jestem bardzo dumna, że mogę reprezentować mój kraj. Moim celem na te regaty było miejsce w TOP 15, więc trzecie miejsce zdecydowanie przekracza moje oczekiwania. Nie spodziewałam się, że przy tak silnym wietrze pójdzie mi tak dobrze – powiedziała Barbara Gmurek.

Świetny występ zanotowały również pozostałe reprezentantki Polski. Bianka Kowalik (Sailing Legia Warszawa) zajęła siódme miejsce w klasyfikacji generalnej i szóste wśród Europejek, natomiast Kalina Sójkowska (Chojnicki Klub Żeglarski) zakończyła regaty na dziewiątej pozycji, co przełożyło się na ósme miejsce w klasyfikacji mistrzostw Europy.

W rywalizacji chłopców najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Wiktor Kruszyński (Chojnicki Klub Żeglarski), który zakończył regaty na 16. miejscu i 13. wśród Europejczyków.

Mistrzynią Europy została Hiszpanka Maria De Lluc Bestard, która obroniła wywalczony przed rokiem tytuł. Wśród chłopców złoty medal zdobył Grek Nikolaos Pappas – ubiegłoroczny mistrz świata, który w Gdyni potwierdził swoją dominację, prezentując bardzo równą formę we wszystkich warunkach.

Regaty były dużym wyzwaniem także dla komisji regatowej. Często powtarzane procedury startowe, liczne odwołania generalne oraz bardzo wyrównana stawka sprawiały, że młodzi zawodnicy musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami żeglarskimi, ale również odpornością na stres i zachowaniem koncentracji przez cały tydzień rywalizacji. Ostatecznie rozegrano osiem wyścigów, które pozwoliły wyłonić najlepszych zawodników Europy.

Mistrzostwa Europy klasy Optimist były jednocześnie zwieńczeniem 27. edycji LOTTO Gdynia Sailing Days. Przez sześć tygodni największy festiwal żeglarski w Polsce gościł zawodników z całego świata, organizując regaty w 22 klasach oraz wydarzenia towarzyszące. Finał w postaci Mistrzostw Europy najmłodszych żeglarzy był symbolicznym zakończeniem kolejnej edycji wydarzenia organizowanego przez Polski Związek Żeglarski, które od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów międzynarodowego kalendarza żeglarskiego.

informacja prasowa