"Byłem w szoku, kiedy piłkarze wychodzili na boisko". Legenda Górnika Zabrze nie ukrywa

Tomasz Lach: Mimo przegranej w dwumeczu ze zdobywcą Pucharu Turcji, Górnik zaprezentował się z dobrej strony. Czego spodziewał się Pan po zespole, który jest Panu tak bliski?

Zygfryd Szołtysik (piłkarz Górnika Zabrze w latach 1962 – 1974 i 1975 – 1978): Początkowo, kiedy zawodnicy Górnika wychodzili na boisko, byłem zszokowany. Śledziłem nazwiska na plecach, bo szukałem polskiego nazwiska i znalazłem jedno czy dwa (Rafał Janicki i Kacper Urbański – przypomnienie autora). Mówię o tym, bo zastanawiam się, jak ma dobrze grać nasza reprezentacja, skoro nie ma żadnego narybku.

Co do meczu, to muszę powiedzieć, że było to dobre spotkanie. Obie drużyny pokazały się z niezłej strony. Początek był lepszy dla Fenerbahce. Niepotrzebny był rzut karny dla nich - takich rzeczy w polu karnym się nie robi. Pod koniec pierwszej połowy Górnik był już wyraźnie lepszy i zdobył bramkę. Cały mecz naprawdę mi się podobał, a Górnik na tle Fenerbahce wypadł bardzo dobrze.

Podobał mi się bramkarz Philipp Schulze, jak zwykle Rafał Janicki, cały czas dobrze gra też kapitan Erik Janża. Wreszcie Ukrainiec Maksym Chłań - to dobry chłopak, chociaż wszedł za późno.

Górników czeka teraz walka o Ligę Europy. Czy udane mecze przeciwko bardzo silnemu rywalowi, jakim było Fenerbahce pomogą w rywalizacji z Ferencvarosem, a więc przeciwnikiem bardziej w zasięgu Górnika?

Mam nadzieję, że tak się stanie. Każdy mecz jest jednak inny, dużo zależy też od szczęścia, ale po tym, co widziałem przeciwko Fenerbahce, to jestem optymistą, bo Górnik gra nieźle. Trudno mi powiedzieć, czy drużyna wróci do europejskich pucharów na stałe, bo w Ekstraklasie w czołówce zawsze są te same ekipy. I właśnie Górnik jako jedyny w tej czołówce w minionym sezonie trochę namieszał.

W kwestii utrzymania dobrych wyników, Górnikowi zawsze pomagają kibice. Oni są niemożliwi. Cały mecz z Fenerbahce śpiewali i dopingowali. To jest rzadkość.

Ale to Pan i koledzy napisaliście piękną historię Górnika Zabrze i to dzięki wam klub ma tak wielu tak oddanych oddanych kibiców.

No tak, ale kopa lat minęła od tamtych czasów...

Górnik z Panem w składzie grał w 1970 roku w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Reprezentacja Polski w tamtym czasie zdobyła złoty medal olimpijski i brązowy medal mistrzostw świata. Dlaczego obecnie nie mamy szans na podobne sukcesy?

Coś jest chyba nie tak z młodzieżą... Ktoś zapomniał o tych młodych, bo przecież 19- czy 20-latkowie powinni grać w naszych drużynach klubowych. Ten problem dotyczy nie tylko Górnika, ale większości polskich zespołów ligowych. Młodzi nie mają dobrych perspektyw.

Z drugiej strony kluby kupują za małe pieniądze zawodników dobrych z Ukrainy, ze Słowacji, a nie tak to powinno wyglądać. Wydaje mi się, że powinien tutaj zadziałać PZPN. Generalnie jest u nas mało talentów i to jest główny problem. Może młodzi ludzie mają teraz inne zainteresowania i nie chcą za bardzo się przemęczać.

Na czym opierała się wielka siła Górnika w latach 60 i 70, kiedy zespół regularnie zdobywał mistrzostwo i Puchar Polski?

Myśmy w młodym wieku dążyli do tego, by dużo pracować i trenować, a gra sprawiała nam wiele radości i to było widać na boisku. U nas między zawodnikami było większe powiązanie. Większość z nas pochodziła z Górnego Śląska. Czasami przegrywaliśmy, ale wtedy jeden drugiego pobudzał, by dać z siebie jeszcze więcej. Na tym skorzystał nie tylko Górnik, ale i reprezentacja Polski, bo były takie mecze, w których grało w niej 7-8 zawodników Górnika. No ale czasy się zmieniły i to już nie powróci...