Niespodziewane słowa byłego trenera Świątek. "Tylko ona sama wie, co przeżyła"

Iga Świątek

Iga Świątek nie wróciła jeszcze na kort po niespodziewanej porażce w trzeciej rundzie Wimbledonu. Trudno zaprzeczyć, że Polka ma za sobą wyjątkowo nieudany okres. Jej były trener Michał Kaznowski doradził, co powinna teraz zrobić. - Innej drogi nie ma - przyznał w rozmowie z Interią.

Tenisistka w białej czapce i koszulce patrzy na rakietę tenisową.
fot. PAP
Iga Świątek

Iga Świątek przeżywa niemały kryzys. Po bolesnej porażce w turnieju w Miami z Magdą Linette szybko odpadła również z zawodów w Stuttgarcie, Madrycie, Bad Homburgu czy ostatnio Wimbledonie. Na londyńskich kortach broniła tytułu zdobytego przed rokiem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Były trener Świątek w teamie wielkiej rywalki Polki?! Nagranie wszystko zdradziło

 

Ostatecznie Polka spadła na ósme miejsce w rankingu WTA. Jej były trener Michał Kaznowski wyznał, że Świątek może pomóc tylko sama sobie.

 

- Pamiętam, jak Djokovic zaliczył potężny spadek formy i też potrzebował czasu, żeby się pozbierać. (...) To trochę trwało, ale innej drogi nie ma. Iga też musi sama dojść do tego, czego jej trzeba. Innej drogi nie widzę - zaznaczył w rozmowie z Interią.

 

Jego zdaniem dobrym pomysłem byłoby zatrudnienie drugiego trenera. Szkoleniowiec podkreślił, że Świątek musi jednak teraz odpocząć, by spróbować jeszcze wrócić na szczyt.

 

- Przede wszystkim Iga potrzebuje spokoju i dobrej zbroi, która uchroni ją przed otoczeniem. Dajmy jej samej czas, żeby mogła spokojnie poszukać swojej drogi. Może znajdzie ją teraz, może za rok, a może już nigdy. Pamiętajmy, że Igę wiele kosztowały te kilka lat na szczycie - tłumaczył.

 

- Tylko ona sama wie, ile i co przeżyła. Przyszedł taki moment, że na nowo musi poszukać szczęścia w tenisie. Jeśli ta radość u niej wróci, to da nam wiele radości. Trzymajmy kciuki, żeby wystarczyła ta miesięczna przerwa, jaką miała teraz. A jak nie, to liczmy na to, że Iga zamknie się w zimie w Akademii Nadala i wróci stamtąd odmieniona - kontynuował.

 

Kaznowski wierzy jednak, że przełamanie przyjdzie w US Open.

 

- Nie będzie dramatu, będzie lepiej. Pomoże jej nawierzchnia, powinna zagrać kilka fajnych spotkań. Te ostatnie doświadczenia też z pewnością okażą się pomocne - podsumował.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIATEKIGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAUS OPENWTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Przy 2-1 w tie-breaku popełniłam dwa błędy, które nie powinny się wydarzyć
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 