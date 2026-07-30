Niespodziewane słowa byłego trenera Świątek. "Tylko ona sama wie, co przeżyła"

Iga Świątek przeżywa niemały kryzys. Po bolesnej porażce w turnieju w Miami z Magdą Linette szybko odpadła również z zawodów w Stuttgarcie, Madrycie, Bad Homburgu czy ostatnio Wimbledonie. Na londyńskich kortach broniła tytułu zdobytego przed rokiem.

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Ostatecznie Polka spadła na ósme miejsce w rankingu WTA. Jej były trener Michał Kaznowski wyznał, że Świątek może pomóc tylko sama sobie.

- Pamiętam, jak Djokovic zaliczył potężny spadek formy i też potrzebował czasu, żeby się pozbierać. (...) To trochę trwało, ale innej drogi nie ma. Iga też musi sama dojść do tego, czego jej trzeba. Innej drogi nie widzę - zaznaczył w rozmowie z Interią.

Jego zdaniem dobrym pomysłem byłoby zatrudnienie drugiego trenera. Szkoleniowiec podkreślił, że Świątek musi jednak teraz odpocząć, by spróbować jeszcze wrócić na szczyt.

- Przede wszystkim Iga potrzebuje spokoju i dobrej zbroi, która uchroni ją przed otoczeniem. Dajmy jej samej czas, żeby mogła spokojnie poszukać swojej drogi. Może znajdzie ją teraz, może za rok, a może już nigdy. Pamiętajmy, że Igę wiele kosztowały te kilka lat na szczycie - tłumaczył.

- Tylko ona sama wie, ile i co przeżyła. Przyszedł taki moment, że na nowo musi poszukać szczęścia w tenisie. Jeśli ta radość u niej wróci, to da nam wiele radości. Trzymajmy kciuki, żeby wystarczyła ta miesięczna przerwa, jaką miała teraz. A jak nie, to liczmy na to, że Iga zamknie się w zimie w Akademii Nadala i wróci stamtąd odmieniona - kontynuował.

Kaznowski wierzy jednak, że przełamanie przyjdzie w US Open.

- Nie będzie dramatu, będzie lepiej. Pomoże jej nawierzchnia, powinna zagrać kilka fajnych spotkań. Te ostatnie doświadczenia też z pewnością okażą się pomocne - podsumował.

HP, Polsat Sport