Chelsea wzmacnia defensywę! Wielki transfer potwierdzony

Piłka nożna

Chelsea pozyskała z innego stołecznego klubu Crystal Palace obrońcę reprezentacji Francji Maxence’a Lacroix za 52 miliony funtów, czyli ok. 70 mln dolarów. Jak poinformował jego nowy pracodawca, 26-letni piłkarz podpisał sześcioletni kontrakt.

Piłkarz w niebiesko-czerwonej koszulce w pionowe pasy, z logo "NETBET" na przodzie.
fot. PAP/EPA
Maxence Lacroix w barwach Crystal Palace przed transferem do Chelsea Londyn

W poprzednim sezonie Francuz wystąpił w 55 spotkaniach londyńskiego klubu we wszystkich rozgrywkach i zdobył trzy gole. Crystal Palace triumfował m.in. w Lidze Konferencji.

 

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Wychowanek akademii francuskiego klubu Sochaux ma na koncie 28 meczów we francuskiej drużynie narodowej, w tym trzy w tegorocznym mundialu, w którym "Trójkolorowi" zajęli czwartą lokatę. Zanim w 2024 roku trafił do Crystal Palace występował m.in. w niemieckim VfL Wolfsburg

AB, PAP
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