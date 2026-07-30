Chelsea wzmacnia defensywę! Wielki transfer potwierdzony

W poprzednim sezonie Francuz wystąpił w 55 spotkaniach londyńskiego klubu we wszystkich rozgrywkach i zdobył trzy gole. Crystal Palace triumfował m.in. w Lidze Konferencji.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec z symulacjami w Anglii? Wprowadzą nowe zasady

Wychowanek akademii francuskiego klubu Sochaux ma na koncie 28 meczów we francuskiej drużynie narodowej, w tym trzy w tegorocznym mundialu, w którym "Trójkolorowi" zajęli czwartą lokatę. Zanim w 2024 roku trafił do Crystal Palace występował m.in. w niemieckim VfL Wolfsburg

AB, PAP