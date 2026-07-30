Chelsea wzmacnia defensywę! Wielki transfer potwierdzony
Chelsea pozyskała z innego stołecznego klubu Crystal Palace obrońcę reprezentacji Francji Maxence’a Lacroix za 52 miliony funtów, czyli ok. 70 mln dolarów. Jak poinformował jego nowy pracodawca, 26-letni piłkarz podpisał sześcioletni kontrakt.
W poprzednim sezonie Francuz wystąpił w 55 spotkaniach londyńskiego klubu we wszystkich rozgrywkach i zdobył trzy gole. Crystal Palace triumfował m.in. w Lidze Konferencji.
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Wychowanek akademii francuskiego klubu Sochaux ma na koncie 28 meczów we francuskiej drużynie narodowej, w tym trzy w tegorocznym mundialu, w którym "Trójkolorowi" zajęli czwartą lokatę. Zanim w 2024 roku trafił do Crystal Palace występował m.in. w niemieckim VfL WolfsburgPrzejdź na Polsatsport.pl