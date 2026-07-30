Dramat siatkarskiej gwiazdy polskiej kadry. "Wszystko, czego próbowałem, nie przyniosło rezultatów"

Kochanowski od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana. Jak się okazało, to dla niego koniec sezonu reprezentacyjnego. Siatkarz ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rehabilitacja nie powiodła się i podda się zabiegowi chirurgicznemu.

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"Koniec sezonu kadrowego dla mnie. Niestety - wszystko, czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana, nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny. Nie ma niestety możliwości, żebym zdążył na mistrzostwa Europy, więc muszę skupić się na powrocie do zdrowia i sezonie klubowym. Trzymam kciuki za was chłopaki i postaram się wpaść jeszcze przed wylotem na halę przybić pionę i z wami kibicami zrobić sobie fotę" - napisał Kochanowski.

Od nowego sezonu Kochanowski będzie bronił barw Aluron CMC Warty Zawiercie.

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Biało-Czerwoni rywalizują właśnie w Lidze Narodów 2026 - bez Kochanowskiego w składzie. W czwartek podopieczni Nikoli Grbicia w ćwierćfinale pokonali Ukrainę i zameldowali się w najlepszej czwórce turnieju. O awans do finału powalczą ze Słowenią.

Oprócz Kochanowskiego, w kadrze w tym sezonie nie grają też między innymi dwaj inni środkowi - Norbert Huber i Mateusz Bieniek.

Jak zmieniał się Jakub Kochanowski? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Siatkarskie ME 2026 odbędą się w dniach 9 września - 26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Polska zmierzy się w grupie z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią i Izraelem.

BS, Polsat Sport