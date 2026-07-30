MSK Żylina - GKS Katowice. Jaki wynik? Kto wygrał? Eliminacje Ligi Konferencji

Piłka nożna

GKS Katowice będzie gościł MSK Żylina w ramach rewanżowego meczu w ramach eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Jaki wynik? Kto wygrał?

Piłkarze GKS Katowice i MSK Żylina walczą o piłkę podczas meczu.
fot. Cyfrasport
Kto wygrał mecz MSK Żylina - GKS Katowice?

Wynik meczu w Słowacji otworzył obrońca GKS Lukas Klemenz w szóstej minucie meczu. Jeszcze przed przerwą gola z rzutu karnego strzelił Miroslav Kacer. Ostatnią bramkę spotkania zdobył piłkarz gospodarzy, Timotej Hranica, który trafił do siatki katowiczan w 47. minucie.

 

W spotkaniach poprzedzających rewanż nie było kolorowo dla żadnej ze stron - GKS przegrał 1:2 z Wisłą Kraków, z kolei Żylina zremisowała 4:4 z FC Kosice.

 

Spotkanie MSK Żylina - GKS Katowice rozpocznie się o godz. 20:30.

MSK Żylina - GKS Katowice. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz MSK Żylina - GKS Katowice? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst. 

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LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
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