MSK Żylina - GKS Katowice. Jaki wynik? Kto wygrał? Eliminacje Ligi Konferencji

Wynik meczu w Słowacji otworzył obrońca GKS Lukas Klemenz w szóstej minucie meczu. Jeszcze przed przerwą gola z rzutu karnego strzelił Miroslav Kacer. Ostatnią bramkę spotkania zdobył piłkarz gospodarzy, Timotej Hranica, który trafił do siatki katowiczan w 47. minucie.

W spotkaniach poprzedzających rewanż nie było kolorowo dla żadnej ze stron - GKS przegrał 1:2 z Wisłą Kraków, z kolei Żylina zremisowała 4:4 z FC Kosice.

Spotkanie MSK Żylina - GKS Katowice rozpocznie się o godz. 20:30.

MSK Żylina - GKS Katowice. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz MSK Żylina - GKS Katowice? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

Polsat Sport