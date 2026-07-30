Valletta FC - Raków Częstochowa. Jaki wynik? Kto wygrał? Eliminacje Ligi Konferencji

Piłka nożna

Raków Częstochowa wybierze się na Maltę, aby odbyć rewanżowy mecz w ramach eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Jaki wynik? Kto wygrał?

Młody piłkarz w koszulce z numerem 2 prowadzi piłkę.
fot. Cyfrasport
El. LK: Valletta - Raków Częstochowa. Jaki wynik? Kto wygrał mecz?

Raków Częstochowa wykonał pierwszy krok do awansu do trzeciej rundy. Podopieczni Dawida Kroczka ograli rywali 3:1 w pierwszym meczu i są jedną nogą w kolejnej fazie.

 

W Częstochowie strzelanie rozpoczęła Valletta, a konkretnie Manuel Morello, w 23. minucie. W drugiej połowie do głosu doszedł Raków. Mahir Emreli doprowadził do remisu w 53. minucie, Patryk Makuch wyprowadził gospodarzy na prowadzenie w 78. minucie, a wynik w doliczonym czasie gry ustalił Stratos Svarnas.

 

Spotkanie Valletty i Rakowa Częstochowa rozpocznie się o godz. 19:30.

Valletta - Raków. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Valletta - Raków? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst. 

Polsat Sport
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LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
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