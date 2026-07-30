Valletta FC - Raków Częstochowa. Jaki wynik? Kto wygrał? Eliminacje Ligi Konferencji

Raków Częstochowa wykonał pierwszy krok do awansu do trzeciej rundy. Podopieczni Dawida Kroczka ograli rywali 3:1 w pierwszym meczu i są jedną nogą w kolejnej fazie.

W Częstochowie strzelanie rozpoczęła Valletta, a konkretnie Manuel Morello, w 23. minucie. W drugiej połowie do głosu doszedł Raków. Mahir Emreli doprowadził do remisu w 53. minucie, Patryk Makuch wyprowadził gospodarzy na prowadzenie w 78. minucie, a wynik w doliczonym czasie gry ustalił Stratos Svarnas.

Spotkanie Valletty i Rakowa Częstochowa rozpocznie się o godz. 19:30.

Valletta - Raków. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Valletta - Raków? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

Polsat Sport