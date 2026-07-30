Trener GKS Katowice Rafał Górak przed czwartkowym rewanżem z MSK Żilina w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA przyznał, że jego piłkarze mają "wszystko w swoich rękach". Przed tygodniem polski zespół przegrał na Słowacji 1:2.

Mecz w Żylinie był pierwszym występem GKS w europejskich pucharach od 23 lat.

- Jesteśmy dopiero po pierwszej części rywalizacji. Nic się nie zmieniło w naszych planach na pojedynek w Katowicach. Chcemy zwyciężyć i mam nadzieję, że da nam to awans - powiedział Górak podczas środowej konferencji prasowej.

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Chociaż jego podopieczni muszą odrobić stratę bramki z pierwszego spotkania, to szkoleniowiec nie potwierdził, że jego drużyna po pierwszym gwizdku sędziego ruszy do huraganowych ataków. Zwrócił uwagę, że w piłce nożnej nie chodzi o to, aby wygrać pierwsze 15 minut, lecz być lepszym na przestrzeni pełnych 90.

Jego podopieczni nie tylko źle rozpoczęli zmagania w eliminacjach LK, ale też w PKO BP Ekstraklasie. W wyjazdowym spotkaniu z Wisłą Kraków przegrali 1:2. Jednak Górak uważa, że ten wynik można obrócić na korzyść Katowiczan w kontekście czwartkowej rywalizacji - jego gracze będą mieć dodatkową motywację, aby tym razem wygrać.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - MSK Zilina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

PAP