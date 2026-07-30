Eliminacje LK: Valletta FC - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo online

Piłka nożna

Raków Częstochowa będzie w czwartek na Malcie bronić dwubramkowej zaliczki z pierwszego meczu z Valletta FC. Relacja live i wynik na żywo meczu Valletta FC - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Raków, choć z problemami, pokonał przed tygodniem u siebie Valletta FC 3:1 i na Malcie wystarczy mu nawet porażka różnicą jednego gola, by przejść pierwszą przeszkodę i zameldować się w trzeciej, przedostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

 

Zespół spod Jasnej Góry będzie sobie musiał radzić bez najlepszego strzelca Jonatana Brauta Brunesa, który przeszedł do Sparty Praga. W pierwszym występie po sprzedaży Norwega, ligowym starciu z Wisłą Płock, Częstochowianie przegrali 1:2.

 

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W przypadku awansu Raków zmierzy się z zespołem, który walczy o Ligę Europy UEFA. Będzie nim przegrany w dwumeczu między Hammarby IF a Anderlechtem Bruksela. W pierwszym spotkaniu w Szwecji był remis 1:1.

 

W trudniejszej sytuacji od Rakowa jest GKS Katowice, który na Słowacji przegrał z MSK Zilina 1:2. Był to pierwszy pucharowy występ Katowiczan od 23 lat.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Valletta FC - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

PAP
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