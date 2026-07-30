Europa nie zagra na mundialu? UEFA zapowiedziała bojkot! Co na to Infantino i FIFA?

"Mistrzostw świata nie można traktować jako produktu inwestycyjnego. To jedno z największych sportowych dziedzictw piłki nożnej. Budowali je przez pokolenia piłkarze, reprezentacje narodowe i kibice na wszystkich kontynentach. Żadna tego część nie powinna zostać oddana prywatnym inwestorom. Mistrzostwa świata nie są na sprzedaż" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu UEFA.

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Ponadto federacja dodała, że jeśli FIFA nie wycofa się ze swoich planów sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom, to wszystkie 55 europejskich nacji zbojkotuje mundial, a także wszystkie inne rozgrywki pod egidą FIFA.

"W następstwie czwartkowych rozmów reprezentacje narodowe UEFA nie wezmą udziału w żadnych rozgrywkach FIFA, dopóki propozycje sprzedaży pozostaną aktualne, chyba że zostaną całkowicie wycofane i FIFA udzieli wiążących gwarancji, że nigdy więcej nie dopuści do prywatyzacji swojego systemu zarządzania ani organizowanych przez siebie rozgrywek" - napisano.

Uznany angielski dziennikarz Ben Jacobs przekazał kolejne wieści. Według jego informacji, w ślad za UEFA planują pójść także inne federacje spoza Europy.

Przypomnijmy, że kolejne męskie mistrzostwa świata odbędą się w 2030 roku. Gospodarzami będą Hiszpania, Maroko i Portugalia. Ponadto trzy pierwsze mecze rozegrane zostaną w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Żeński mundial zaplanowano na 2027 w Brazylii.

Polsat Sport