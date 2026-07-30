Finał mundialu do powtórki? Argentyńscy kibice zebrali tysiące podpisów

Piłka nożna

Hiszpanie pokonali 1:0 (po dogrywce) Argentyńczyków i po raz drugi w historii zostali mistrzami świata w piłce nożnej. W trakcie spotkania nie brakowało kontrowersji. Choć od ostatniego gwizdka sędziego minęło już wiele dni, w przestrzeni publicznej wciąż jest gorąco. Argentyńczycy nie mogą pogodzić się z porażką i żądają powtórzenia meczu o złoto.

Autokar z piłkarzami Argentyny otoczony przez kibiców z flagami podczas celebracji zwycięstwa.
fot. PAP
Finał mundialu do powtórki? Argentyńscy kibice zebrali tysiące podpisów

Kibice reprezentacji Argentyny rozpoczęli kampanię online, domagając się powtórzenia finału Mistrzostw Świata FIFA 2026. Petycję opublikowano na portalu Change.org pod tytułem "Powtórka finału mistrzostw świata Argentyna - Hiszpania bez skorumpowanego sędziego" i podpisało ją już ponad 105 tys. osób (stan na 27 lipca; a licznik stale rośnie). Kibice żądają, aby FIFA przyjrzała się wydarzeniom z finału i skorygowała wynik lub powtórzyła spotkanie.

 

Argentyńczycy kwestionują decyzje sędziego Slavko Vincicia


Pomysłodawczynią petycji jest Gisela Sanchez, która zarzuca sędziemu finału Słoweńcowi Slavko Vinciciowi nie tylko stronniczość, ale - korupcję. "Niedawny finał pomiędzy Argentyną a Hiszpanią został przyćmiony przez kontrowersyjne i skorumpowane zachowanie sędziego, który, według nagrań wideo, został przekupiony, by wpłynąć na wynik meczu" - czytamy w petycji.

 

Autorka apeluje do FIFA o "dogłębną i transparentną analizę tych incydentów oraz rozważenie ponownego rozegrania finału, tym razem bez wpływu skorumpowanego sędziego", dodając, że "ważne jest, aby sędziował bezstronny i sprawiedliwy sędzia, aby wynik wiernie odzwierciedlał zasługi uczestniczących drużyn". Jednocześnie żąda przedstawienia wiarygodnych dowodów na prawidłowość podjętych decyzji sędziowskich. Obejmuje to m.in. pokazanie drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartki Enzo Fernandezowi po faulu na Pau Cubarsim w doliczonym czasie gry.

 
Wcześniej podpisy zbierali Francuzi


Argentyńska inicjatywa zbierania podpisów nie jest odosobniona. Już po półfinale, w którym Hiszpanie pewnie wygrali 2:0 z Francuzami, na podobny krok zdecydowali się fani Trójkolorowych. Francuscy kibice zebrali wówczas 82 000 podpisów, domagając się powtórzenia półfinału z powodu kontrowersyjnego rzutu karnego dla Hiszpanii, podyktowanego za faul Lucasa Digne na Lamine Yamalu. Nie miało to wpływu na decyzję FIFA, która podtrzymała wynik z boiska.

 

Nie będzie powtórki z finału Pucharu Narodów Afryki


FIFA zatwierdziła oficjalne wyniki mistrzostw świata 2026 i Hiszpanie cieszą się z drugiego tytułu w swojej historii. Tym samym nie będzie powtórki z finału Pucharu Narodów Afryki 2025, który zakończył się skandalem. W pewnym momencie sędzia podyktował kontrowersyjny rzut karny dla Maroka w starciu z Senegalem. W ramach protestu Senegalczycy zeszli z boiska na kilkanaście minut. Wrócili na nie, po czym wygrali finał i sięgnęli po złoto.

 

Dwa miesiące po tym meczu Afrykańska Konfederacja Piłkarska anulowała ten wynik, przyznając walkower 3:0 na korzyść Maroka i odbierając złoto Senegalowi. Senegal zapowiedział odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Do dziś wzbudza to ogromne kontrowersje w świecie piłkarskim. Argentyńczycy nie mają podstaw, aby liczyć na podobny obrót spraw.

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