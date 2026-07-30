Fręch - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Pegula WTA Waszyngton

Tenis

Magdalena Fręch - Jessica Pegula to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie. Kto wygrał mecz Fręch - Pegula? Jaki był wynik meczu Fręch - Pegula?

Tenisistka z rakietą w ręku, skupiona na grze.
fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch rywalizuje w ramach US Swing. To cykl turniejów w Ameryce Północnej, który podprowadza pod ostatni w sezonie Wielki Szlem - US Open.

 

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Obecnie Polka bierze udział w imprezie rangi WTA w Waszyngtonie. Rozpoczęła ją udanie, bo od zwycięstwa nad Amerykanką Ann Li.

 

Przeciwniczką Fręch w drugiej fazie zmagań jest kolejna reprezentantka gospodarzy - rozstawiona z "1" Jessica Pegula, która w 1/16 finału miała wolny los.

 

Dotychczas bilans bezpośrednich starć Fręch i Peguli wynosi 3-0 na korzyść wyżej notowanej tenisistki.

Fręch - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał mecz? WTA Waszyngton

Wynik meczu Fręch - Pegula poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Pegula, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

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