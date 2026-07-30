Fręch - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Pegula WTA Waszyngton
Magdalena Fręch - Jessica Pegula to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie. Kto wygrał mecz Fręch - Pegula? Jaki był wynik meczu Fręch - Pegula?
Magdalena Fręch rywalizuje w ramach US Swing. To cykl turniejów w Ameryce Północnej, który podprowadza pod ostatni w sezonie Wielki Szlem - US Open.
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Obecnie Polka bierze udział w imprezie rangi WTA w Waszyngtonie. Rozpoczęła ją udanie, bo od zwycięstwa nad Amerykanką Ann Li.
Przeciwniczką Fręch w drugiej fazie zmagań jest kolejna reprezentantka gospodarzy - rozstawiona z "1" Jessica Pegula, która w 1/16 finału miała wolny los.
Dotychczas bilans bezpośrednich starć Fręch i Peguli wynosi 3-0 na korzyść wyżej notowanej tenisistki.
Fręch - Pegula. Wynik meczu. Kto wygrał mecz? WTA Waszyngton
Wynik meczu Fręch - Pegula poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Pegula, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.Przejdź na Polsatsport.pl