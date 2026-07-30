Górnik Zabrze - Ferencvaros. Kiedy mecz w eliminacjach Ligi Europy?

Piłka nożna

Górnik Zabrze zmierzy się z zespołem Ferencvaros w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Wicemistrzowie Węgier w poprzednim etapie rozgrywek wyeliminowali holenderskie Twente. Kiedy mecz Górnik - Ferencvaros?

Trener Michal Gasparik w białej koszulce polo patrzący w bok z poważnym wyrazem twarzy.
fot. PAP
Trener Górnika Zabrze Michal Gasparik

Górnik Zabrze, mimo że bardzo dobrze zaprezentował się w dwumeczu z Fenerbahce, odpadł z el. Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu na wyjeździe przegrał 0:1, natomiast w rewanżu po emocjonującym boju zremisował 1:1.

 

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- Muszę powiedzieć, że byłem dumny na ławce z tego, jak chłopaki rozegrali to spotkanie - przekazał po środowym starciu trener Michal Gasparik.

 

Wicemistrzowie Polski zagrają teraz w III rundzie el. Ligi Europy. Ich rywalem będzie węgierskie Ferencvaros, które wyeliminowało z rozgrywek Twente.

 

- Musimy być pewni siebie - przyznał trener Górnika. - Nie możemy mieć presji. Po prostu potrzebujemy zagrać na naszym poziomie. Ja ze sztabem musimy ten zespół przygotować taktycznie i wyciągać potencjał, który jest w tym zespole - podsumował.

Górnik Zabrze - Ferencvaros. Kiedy mecz w eliminacjach Ligi Europy?

Pierwsze spotkanie między Górnikiem a Ferencvaros zostanie rozegrane w środę 5 sierpnia w Budapeszcie. Rewanż odbędzie się tydzień później - w czwartek 13 sierpnia w Zabrzu.

HP, Polsat Sport
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El. Ligi Europy: Górnik vs Ferencvaros. Kto awansuje?
FERENCVAROSGÓRNIK ZABRZELIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
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