Grbić wyznał przed meczem ze Słowenią. Oto, co będzie najważniejsze

Siatkarze reprezentacji Polski wygrali z Ukrainą 3:1 w ćwierćfinale Ligi Narodów. Najlepiej punktującym zawodnikiem w naszym zespole był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 pkt. Broniący tytułu Polacy zmierzą się w półfinale ze Słowenią.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów! Awans po zwycięstwie nad Ukrainą

Selekcjoner polskiej kadry Nikola Grbić przedstawił swoją optykę na czwartkowe starcie.

- Nie było trudno przewidzieć, że będzie to wymagające spotkanie. Ukraina zasłużyła, żeby tu być. Ma jakość, dobrą zagrywkę - powiedział w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

Nie był jednak zadowolony z drugiego seta, w którym przegraliśmy 22:25.

- To my nie zagraliśmy wtedy na swoim poziomie. Nie byliśmy skoncentrowani, nie mieliśmy dobrej zagrywki. Nie wykorzystaliśmy też kilku okazji w kontratakach - tłumaczył.

Grbić nie był zaskoczony tym, co pokazali ukraińscy siatkarze.

- Wiedzieliśmy, że ich przyjmujący mają bardzo dobrą zagrywkę. Nie była to dla nas niespodzianka. Mimo wszystko dobrze wyglądała nasza obrona, był pozytywny blok - wyjaśnił.

Już w sobotę Polacy zmierzą się w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Selekcjoner doskonale zna ten zespół.

- Ja już myślę o Słowenii - przyznał z uśmiechem. - Będziemy walczyć. Będą grali najlepszą siatkówkę, jak zawsze z nami. Musimy być gotowi, bo będziemy potrzebować najlepszej formy, by wygrać - podsumował.

Półfinał Polska - Słowenia zostanie rozegrany w sobotę 1 sierpnia. Początek o godzinie 09.00 polskiego czasu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

HP, Polsat Sport