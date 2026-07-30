Grbić wyznał przed meczem ze Słowenią. Oto, co będzie najważniejsze

Siatkówka

- Nie było trudno przewidzieć, że będzie to wymagające spotkanie - ocenił czwartkowe starcie z Ukrainą selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić. Ponadto wyznał, co sądzi o naszym najbliższym rywalu.

Trener reprezentacji Polski w siatkówce pijący wodę z butelki, trzymający dokument, na tle innych zawodników i kibiców.
fot. FIVB
Nikola Grbić podczas meczu z Ukrainą

Siatkarze reprezentacji Polski wygrali z Ukrainą 3:1 w ćwierćfinale Ligi Narodów. Najlepiej punktującym zawodnikiem w naszym zespole był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 pkt. Broniący tytułu Polacy zmierzą się w półfinale ze Słowenią.

 

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Selekcjoner polskiej kadry Nikola Grbić przedstawił swoją optykę na czwartkowe starcie. 

 

- Nie było trudno przewidzieć, że będzie to wymagające spotkanie. Ukraina zasłużyła, żeby tu być. Ma jakość, dobrą zagrywkę - powiedział w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

 

Nie był jednak zadowolony z drugiego seta, w którym przegraliśmy 22:25.

 

- To my nie zagraliśmy wtedy na swoim poziomie. Nie byliśmy skoncentrowani, nie mieliśmy dobrej zagrywki. Nie wykorzystaliśmy też kilku okazji w kontratakach - tłumaczył. 

 

Grbić nie był zaskoczony tym, co pokazali ukraińscy siatkarze.

 

- Wiedzieliśmy, że ich przyjmujący mają bardzo dobrą zagrywkę. Nie była to dla nas niespodzianka. Mimo wszystko dobrze wyglądała nasza obrona, był pozytywny blok - wyjaśnił.

 

Już w sobotę Polacy zmierzą się w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Selekcjoner doskonale zna ten zespół.

 

- Ja już myślę o Słowenii - przyznał z uśmiechem. - Będziemy walczyć. Będą grali najlepszą siatkówkę, jak zawsze z nami. Musimy być gotowi, bo będziemy potrzebować najlepszej formy, by wygrać - podsumował.

 

Półfinał Polska - Słowenia zostanie rozegrany w sobotę 1 sierpnia. Początek o godzinie 09.00 polskiego czasu.

 

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