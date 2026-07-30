Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice. Kiedy mecz w eliminacjach Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice to spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Kiedy mecz Hapoel - GKS? O której godzinie? Sprawdźcie poniżej.

Trener piłkarski w czapce i bluzie z logiem klubu.
fot: PAP
Trener GKSu Katowice, Rafał Górak

Podopieczni Rafała Góraka zanotowali udany powrót do europejskich pucharów po 23 latach przerwy. W drugiej rundzie eliminacji pokonali w dwumeczu słowacki zespół MSK Zilina 4:3 (1:2, 3:1).

 

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"Gieksa" niespodziewanie zajęła piąte miejsce w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy, co dało jej prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

 

Najbliżsi rywale ekipy z Katowic mają z kolei za sobą zwycięski dwumecz z bułgarskim Łudogorcem Razgrad (2:0, 2:2).

 

Drużyna ze Śląska po raz ostatni w turnieju głównym europejskich rozgrywek wystąpiła w sezonie 1994/95. Dotarła wówczas do 1/8 finału Pucharu UEFA, gdzie musiała uznać wyższość Bayeru Leverkusen (1:4, 0:4).

Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice. Kiedy mecz w eliminacjach Ligi Konferencji?

Pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA między Hapoelem Tel Awiw a GKS-em Katowice odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00.

 

Starcie rewanżowe zostanie rozegrane 13 sierpnia w Katowicach.

ŁO, Polsat Sport
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El. Ligi Konferencji: GKS Katowice - Happoel Tel-Aviv. Kto awansuje?
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