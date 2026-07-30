Historyczna kompromitacja Lecha. Górnik do historii nie przeszedł, ale...

Drużyna ze Stambułu była w środowy wieczór w Zabrzu do "ugryzienia". Mocniej niż gwiazdy Fenerbahce pokroju Masona Greenwooda i Nathana Ake świeciła konstelacja Michala Gasparika, który świetnie nastawił ekipę na rewanż.

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- Momentami byliśmy zdecydowanie lepsi. Oni nie wiedzieli, co robić. Mieli chaos, zwłaszcza w defensywie. Szkoda - mówił słowacki szkoleniowiec tuż po spotkaniu w Zabrzu.

W końcówce pierwszej połowy Zabrzanie zepchnęli rywala do defensywy w taki sposób, że w tureckich domach kibice z pewnością musieli regulować odbiorniki. Podobnie sytuacja wyglądała przez większość drugiej połowy. Fenerbahce może miało większe posiadanie piłki, ale było ono jałowe. Górnik był konkretny - tyle, że tego konkretu zabrakło już pod samą bramką rywala. Maksym Chłań, Kacper Urbański czy Taofeek Ismaheel tego wieczoru dali się zapamiętać. Niestety Górnik przez eliminacje Ligi Mistrzów przeleciał jak kometa.

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Jeśli wicemistrz Polski chce zagrać w fazie ligowej Ligi Europy czy Ligi Konferencji musi wystrzec się prostych błędów. W obydwu spotkaniach gole padły po stałych fragmentach gry. - Popełniliśmy jeden duży błąd - ten karny, którego nie musiało być - przyznał po starciu rewanżowym Gasparik, który teraz będzie musiał uczulić swoich piłkarzy na jeszcze większą koncentrację w kolejnych spotkaniach.

Możliwa jest gra w Lidze Europy 2026/2027. Pierwszym warunkiem będzie wyeliminowanie zwycięzcy pary Twente/Ferencvaros, w której na razie bliżej awansu są Węgrzy. Teoretycznie poprzeczka będzie wisiała niżej niż z Fenerbahce. W praktyce Zabrzanie zmierzą się jednak z lepiej poukładaną i zbilansowaną ekipą niż ta ze Stambułu - niezależnie na kogo trafią. W najbliższym meczu (przypomnijmy, że w weekend Górnik nie zagra w Ekstraklasie - przełożył spotkanie z Koroną - przyp. red.) Chłopcy z Zabrza będą jednak mieli zbudowaną dużą pewność siebie. Postawienie się takie ekipie jak Fener buduje "mental" i trzeba będzie to wykorzystać.

Obawiać się można za to o kondycję psychiczną piłkarzy Lecha, którzy ponieśli wstydliwą porażkę z Aarhus przy Bułgarskiej. Kompromitację można nazwać historyczną, bo Duńczycy zostali pierwszą ekipą, która po porażce u siebie różnicą trzech goli lub więcej w Pucharze Europy lub Lidze Mistrzów, zdołała wywalczyć awans do kolejnej rundy.

Przed meczem wszyscy, włącznie z dziennikarzami, analizowali już kolejnych potencjalnych rywali Lecha na drodze do wielkich pieniędzy w Lidze Mistrzów. I znowu okazało się, że pycha kroczy przed upadkiem, a popularna "mokra ścierka" tylko czeka, aby trafić polskiego kibica prosto w twarz. Lechici po wyjazdowej wygranej, kompletnie zawiedli przed własną publicznością. Najgorsze jest to, że Niels Frederiksen kompletnie nie wiedział, co zawiodło.

- Nie widziałem na pewno jakiegoś lekceważenia przeciwnika ze strony moich piłkarzy. Bardzo ciężko pracowaliśmy, ale nie potrafiliśmy wznieść naszej gry na wysoki poziom. Brakowało nam odpowiedniej jakości w grze z piłką, ale teraz trudno mi znaleźć tego przyczynę - mówił Duńczyk.

Dla niego to bardzo bolesna, osobista porażka - w końcu z eliminacji Ligi Mistrzów wyrzucili go rodacy. - Jesteśmy ogromnie zawiedzeni. Jeśli masz zaliczkę 4:1 z wyjazdowego spotkania, to nie powinieneś przegrać u siebie 1:4. Pracuję w tym zawodzie ponad 30 lat, przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych - dodał.

Jeśli Lech chce grać w Europie jesienią 2026 roku, Frederiksen musi szybko znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Poznaniakom przytrafiła się ta gigantyczna wpadka. Całe szczęście Kolejorz jest rozstawiony w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy i jego przeciwnikiem będzie Klaksvik z Wysp Owczych. Złośliwi mogliby jednak powiedzieć - kolejny wstyd czeka tuż za rogiem. Nie wydaje się jednak, że Lech dozna kolejnej, aż tak kompromitującej porażki. Cały czas to zbyt klasowa drużyna - mistrz Polski, który przed chwilą w meczu o Superpuchar rozbił Górnika Zabrze.

Wynik tamtego spotkania po raz kolejny pokazuje, że w piłce nie można założyć "ciepłych kapci". Lech był wtedy drużyną o wiele lepszą, ale dwa tygodnie później zbytnio uwierzył w swoją wielkość. Górnik ciężko pracował, by stawić czoła gwiazdom europejskiej piłki i niemal strącił je z firmamentu. Teraz piłkarze trenera Gasparika nie mogą popełnić błędu Kolejorza i pomyśleć, że będzie już tylko łatwiej. Trzeba zacisnąć zęby i potwierdzić, że awans do fazy ligowej należy się Zabrzanom, jak nikomu innemu.

Polsat Sport