Jest ranking UEFA po katastrofie Lecha i remisie Górnika. Co teraz z pozycją Polski?

Lech miał komfortową sytuację po pierwszym meczu z Aarhus, kiedy to wygrał pewnie 4:1. Rewanż odbył się w Polsce, więc kibice byli przygotowani na pomeczową radość z awansu. Tak się jednak nie stało. Duńczycy sprawili sensację, doprowadzili do stanu 4:4 w dwumeczu w regulaminowym czasie gry, a następnie wygrali w serii rzutów karnych.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczna kompromitacja Lecha. Górnik do historii nie przeszedł, ale...

Górnika czekało znacznie trudniejsze zadanie - odrobienie strat z pierwszego meczu w starciu z Fenerbahce. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 0:1 na niekorzyść zabrzan. Wynik meczu w Zabrzu otworzyli Turcy, jednak w doliczonym czasie pierwszej połowy polski klub doprowadził do wyrównania stanu rewanżu - na tym jednak się skończyło, więc w dwumeczu było 2:1 dla Fenerbahce.

W ubiegłym tygodniu polskie drużyny zdobyły 0.400 pkt. do rankingu krajowego - o 0.200 więcej od Czechów, którzy znajdują się na 11. pozycji i zebrali łącznie 42,225 pkt. Po zaskakującym remisie Górnika, Polska zyskała 0,100 pkt. w rankingu - łącznie ma ich 42,625. Ten wynik pozwolił utrzymać nam 10. lokatę.

Szanse na zdobycie kolejnych cennych punktów będą miały w czwartek następne zespoły - w eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Valettą, a GKS Katowice zagra z Żyliną.

Ranking UEFA (stan na: 29.07.2026):



1. Anglia - 98,519 pkt, 9/9 klubów

2. Włochy - 84,232, 7/7

3. Hiszpania - 78,618, 8/8

4. Niemcy - 76,688, 7/7

5. Francja - 65,082, 7/7

6. Portugalia - 60,450, 5/5

7. Belgia - 55,850, 5/5

8. Holandia - 48,895, 6/6

9. Turcja - 45,675, 5/5

10. Polska - 42,625, 5/5

11. Czechy - 42,025, 5/5

12. Grecja - 40,812, 5/5

13. Dania - 34,681, 4/4

MS, Polsat Sport