Kiedy kolejny turniej Mai Chwalińskiej? Gdzie zagra Chwalińska?
Maja Chwalińska póki co nie wróciła do startów po wielkoszlemowym Wimbledonie. Kiedy kolejny turniej Mai Chwalińskiej? Gdzie zagra Chwalińska?
Minione tygodnie były słodko-gorzkie dla Mai Chwalińskiej. Polka najpierw sensacyjnie dotarła do finału Roland Garros, a później doznała kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu.
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Ze względu na problemy zdrowotne Chwalińska musiała zrezygnować z gry w lipcu. Wycofała się z turniejów w Hamburgu i Jassach.
Teraz na horyzoncie Polki znajduje się US Swing, cykl turniejów podprowadzających do ostatniego w tym sezonie Wielkiego Szlema - US Open.
Kiedy kolejny turniej Mai Chwalińskiej? Gdzie zagra Chwalińska?
Kiedy kolejny turniej Mai Chwalińskiej? Gdzie zagra Chwalińska? Kolejnym turniejem Mai Chwalińskiej będzie impreza rangi WTA 1000 w Toronto. Potrwa ona w dniach 2-13 sierpnia.
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