Minione tygodnie były słodko-gorzkie dla Mai Chwalińskiej. Polka najpierw sensacyjnie dotarła do finału Roland Garros, a później doznała kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu.

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Ze względu na problemy zdrowotne Chwalińska musiała zrezygnować z gry w lipcu. Wycofała się z turniejów w Hamburgu i Jassach.

Teraz na horyzoncie Polki znajduje się US Swing, cykl turniejów podprowadzających do ostatniego w tym sezonie Wielkiego Szlema - US Open.

Kiedy kolejny turniej Mai Chwalińskiej? Gdzie zagra Chwalińska?

Kiedy kolejny turniej Mai Chwalińskiej? Gdzie zagra Chwalińska? Kolejnym turniejem Mai Chwalińskiej będzie impreza rangi WTA 1000 w Toronto. Potrwa ona w dniach 2-13 sierpnia.

W Kanadzie wystąpi także Iga Świątek.

Polsat Sport