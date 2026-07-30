Koniec pewnej epoki! Neymar zakończył karierę

34-letni napastnik w rozmowie z brazylijskimi dziennikarzami doprecyzował, że jego słowa z 5 lipca o tym, że "nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata" oznaczały zapowiedź definitywnego zakończenie reprezentacyjnej kariery.

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Po środowej wygranej przez klub Neymara Santos FC z wenezuelskim Universidad Central 4:2 w rozgrywkach Copa Sudamericana Brazylijczyk powiedział rodzimym reporterom, że nie zamierza już więcej grać w zespole "Canarinhos".

- Mój czas w reprezentacji dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy, oddałem krew, moje życie i zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak już nie chcę w niej więcej występować – powiedział brazylijskim dziennikarzom Neymar.

Według telewizji Globo Neymar przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Przypomniała, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę bramek – 80. W ekipie "Canarinhos" wystąpił 130 razy.

Z kolei wydawany w Rio de Janeiro dziennik "O Dia" odnotował, że Neymar przyzwyczaił kibiców do częstego zdobywania bramek "od początku do końca gry w reprezentacji".

"Już w swoim debiucie w 2010 r. rozgrywanym przeciwko reprezentacji USA Neymar strzelił gola. W ostatnim, przeciwko Norwegii, również popisał się bramką z rzutu karnego" – przypomniała brazylijska gazeta.

Z kolei Radio Grenal odnotowało, że po kontuzji lewego kolana w 2023 r. w meczu z Urugwajem Neymar stracił wysoką formę, a w ostatnim czasie także zaufanie selekcjonera Carlo Ancelottiego. Powrót piłkarza do reprezentacji na tegoroczny mundial, jak dodała rozgłośnia, niemal do samego końca stał pod znakiem zapytania.

Rozgłośnia przypomina, że występy Neymara w dużych turniejach, z wyjątkiem igrzysk w 2016 r. oraz Pucharu Konfederacji, nie należały do udanych, a piłkarz w ich trakcie nierzadko odnosił kontuzje.

W 2013 r. Neymar zasilił Barcelonę, przechodząc do katalońskiego klubu z rodzimego Santos FC. Później bronił jeszcze barw Paris Saint-Germain oraz Al-Hilal. Od 2025 r. Brazylijczyk ponownie jest zawodnikiem Santosu.

KP, PAP